Stiže novi Alkaraz: Mlađi brat Karlosa sa 14 godina oduševljava svet, osvojio turnir, igra isto kao on!

Izvor: Telegraf

Karlos Alkaraz je prvi teniser sveta, ima sedam osvojenih Grend slem titula, na sve to tek mu je 22 godine, dok će 23. napuniti u maju.Upravo zbog ovih podataka mnogi misle da će moći jedini da bude pretnja Novaku Đokoviću u borbi za najboljeg tenisera svih vremena. Srbin je i dalje neprikosnoven, njegove brojke su neverovatne i sa 39 godina, ali Španac ima za cilj da prestigne sunarodnika Rafaela Nadala, ali i samog Novaka.

Ove sezone je krenuo odlično, osvojio Australijan open i turnir u Dohi, dok je prvi poraz u 2026. godini doživeo u polufinalu Indijan Velsa od Danila Medvedeva.

I dok je on na prvom mestu, njegov mlađi brat Džejmi (14) ispunjava naslovne strane u španskim medijima, kao i društvene mreže. On je danas osvojio turnir u Mursiji (do 15 godina) i već neko vreme nagoveštava da bi mogao da parira bratu za nekoliko godina, možda i da bude još jedan od Alkarazovih u samom vrhu svetskog tenisa.

Posebno je svet oduševio poslednji poen, gledajući tehniku igra veoma slično kao Karlitos, a s obzirom na to da ima tek 14 godina - velike stvari su pred njim.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Showbiz

Aktuelna devojka Karlosa Alkarasa je MISTERIJA! Mladi teniser pobedio Novaka na Vimbldonu, a povezivali su ga sa ove dve koleginice! (FOTO)

Ostali sportovi

I DALJE GA SE BOJI: Alkaraz trenirao pored Đokovića, pa tajno posmatrao šta Nole radi (VIDEO)

Ostali sportovi

OGLASIO SE KARLOS ALKARAZ: Španac otkrio stanje sa povredom pred turnir u Madridu

Ostali sportovi

Stigla potvrda iz Amerike: Novak Đoković posle pet godina igra na velikom turniru!

Ostali sportovi

NIKAD BRUTALNIJE O ĐOKOVIĆU! Surovim rečima oglasio se Nadal posle finala Vimbldona: To što je Nole uradio je samoubistvo

Ostali sportovi

Alkaraz fotografijom oduševio svet: Zaradio milione, a ono što mu je u centru sobe, imaju i bake širom Srbije