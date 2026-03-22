Stiže novi Alkaraz: Mlađi brat Karlosa sa 14 godina oduševljava svet, osvojio turnir, igra isto kao on!

Karlos Alkaraz je prvi teniser sveta, ima sedam osvojenih Grend slem titula, na sve to tek mu je 22 godine, dok će 23. napuniti u maju.Upravo zbog ovih podataka mnogi misle da će moći jedini da bude pretnja Novaku Đokoviću u borbi za najboljeg tenisera svih vremena. Srbin je i dalje neprikosnoven, njegove brojke su neverovatne i sa 39 godina, ali Španac ima za cilj da prestigne sunarodnika Rafaela Nadala, ali i samog Novaka.

Ove sezone je krenuo odlično, osvojio Australijan open i turnir u Dohi, dok je prvi poraz u 2026. godini doživeo u polufinalu Indijan Velsa od Danila Medvedeva.

I dok je on na prvom mestu, njegov mlađi brat Džejmi (14) ispunjava naslovne strane u španskim medijima, kao i društvene mreže. On je danas osvojio turnir u Mursiji (do 15 godina) i već neko vreme nagoveštava da bi mogao da parira bratu za nekoliko godina, možda i da bude još jedan od Alkarazovih u samom vrhu svetskog tenisa.

Posebno je svet oduševio poslednji poen, gledajući tehniku igra veoma slično kao Karlitos, a s obzirom na to da ima tek 14 godina - velike stvari su pred njim.

Autor: D.Bošković