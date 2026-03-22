Džejms Naneli ponovo pokazao klasu u Grčkoj, pa poručio: Bolji sam od mnogih igrača u Evroligi

Košarkaši AEK-a iz Atine su upisali novu, još jednu ubedljivu pobedu u okviru šampionata Grčke. Oni su pred svojim navijačima slavili protiv Iraklisa sa 100:87 uz još jedno sjajno izdanje Džejmsa Nanelija, koji je tokom karijere igrao i za Partizan.

Džejms Naneli je stigao kao veliko pojačanje u AEK posle izdanja u Kini, a odmah se pokazao i kao veliko pojačanje za ekipu Dragana Šakote, gde polako izrasta u glavnog igrača. Naravno, Naneli je na ovom meču bio svestran, a na terenu je proveo 30 minuta.

Naneli je uspeo da postigne čak 22 poena, uz sjajan šut iz igre (7/11, 3/5 za tri), a pored toga je skupio i osam skokova uz pet asistencija. Osim njega je sjajan bio i Bartli sa 21 poneom i pet asistencija, Fizel je dodao 15 poena, Lekavičijus 13, a Braun je imao 12 poena i 12 skokova. Marko Pecarski je skupio dva poena uz jedan skok i jednu asistenciju.

Ha.ha.ha.. the old thing is trash narrative.. I’m better than a lot of EL players now & get my age correct I’m 35💯 https://t.co/ZHg3Z6vCZZ — James Nunnally (@allornunn21) 22. март 2026.

U ekipi Iraklisa je najbolji bio Moraitis sa 27 poena, Strong je dodao 14, a Edler Dejvis 13.

Nedugo nakon meča, javio se upravo i Džejms Naneli na društvenoj mreži "X", gde je rekao da je bolji od mnogih igrača u Evroligi.

- Ha, ha, ha, stara stvar je taj "treš" narativ. Ja sam bolji od mnogih igrača u Evroligi sada i imam 35 godina - napisao je Naneli kao odgovor nekom od korisnika društvene mreže, koji je napisao "da je Naneli mlađi dve godine, doveo bi ga u Panatinaikos".

