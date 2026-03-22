DRAMA U ARENI PRIPALA CRVENOJ ZVEZDI: Crveno-beli srušili Partizan u večitom derbiju, Dobrić i Batler trojkama presudili crno-belima!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 100:95 u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.
Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.
Partizan je upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju. Crno-beli imaju skor 18-2 koliko i Dubai, ali ekipa iz Emirata ima bolji međusobni skor.
Fantastičnu utakmicu odigrao je plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer koji je imao učinak od 13 poena i devet asistencija. Blistao je i Džoel Bolomboj sa dabl-dablom od 16 poena i 10 skokova, a ključne uloge imali su i kapiten domaćina Ognjen Dobrić sa četiri pogođene trojke, kao i Batler koji je ubacio jednu manje.
Kod Partizana bolji od ostalih centar Bruno Fernando i bek Šejk Milton sa po 15 poena.
Gledali smo izjednačeno prvo poluvreme. Zvezda je većim delom meča bila u vođstvu, ali Partizan se uvek vraćao.
Najveću prednost crveno-beli su imali početkom 30:21, ali je Partizan nakon tajm-auta Penjaroje momentalno odgovorio serijom 11:0.
Zvezda je imala +4 u finišu prvog dela utakmice, ali su crno-beli serijom 6:0, frešili prvi deo igre u svoju korist rezultatom 44:46.
Kod Partizana dominirali su centri Džekiri i Fernando sa 8 poena. Kod Zvezde najefikasniji Kalinić sa osam poena, pratio ga je Bolomboj sa sedam.
U nastavku potpuno egal utakmica sve do početka poslednje četvrtine .Tada se razigrao Dobrić koji je pogodio ćetiri vezane trojke. Jago je sjajnim asistencijama razigrao svoje saigrače, a Batler neverovatnom trojkom stavio tačku na ovaj meč.
TOK MEČA
Kraj utakmice - 100:95
Pobeda Crvene zvezde u večitom derbiju ABA lige.
39. minut - 95:86
Bonga polovičan sa penala. Asistencije Nvore za Bolomboja i efektno zakucavanje.
38. minut - 93:85
Neverovatna trojka Batlera, možda i prelomna na meču.
37. minut - 90:85
Batler sa penala prekida nalet Partizana. Pogodio je jedno slobodno bacanje.
36. minut - 89:81
Neverovatni Dobrić pogađa svoju četvrtu trojku. Jago se ističe sjajnim asistencijama.
35. minut - 84:79
Trojka Jaga, Zvezda ima velikih +9. Bonga uzvraća i to uz faul. Partizan se momentalno vratio
34. minut - 81:75
Opet sjajni Jago, ovaj put za Batlera. Penjaroja ponovo traži tajm-aut.
33. minut - 78:75
Fantastična asistencija Jaga za Bolomboja. Osetkovski drži Partizan u igri u ovim momentima.
32. minut - 76:73
Osetkovski polovičan sa penala. Dobrićeva treća trojka iz tri pokušaja.
31. minut - 73:72
Osetkovski pogađa za tri iz drugog pokušaja.
Treća četvrtina - 73:69
Još jedna trojka Dobrića. Zvezda ima +4 pred poslednju deonicu.
29. minut - 70:69
Fantastična asistencija Kalatesa za Lakića, koja pogađa svoju prvu trojku. Serija trojki Batler sa jedne Sterling Braun sa druge strane.
28. minut - 67:63
Dobrićevi prvi poeni i to trojka. Potom Bolomboj poentira uz faul, na asistenciju Mekintajera.
27. minut - 60:61
Pogađa Mekintajer nakon ofanzoivnog skoka. Sjajni Karlik Džons se lepo snašao.
26. minut - 58:59
Bruno Fernando pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje. Kalinić pogađa otvoren šut. Fernando raspoložen, njegov 13 poen.
24. minut - 56:55
Prava rezulatska klackalica. Nvora trojkom donosi novo vođstvo Zvezdi.
23. minut - 51:50
Rivero ponovo donosi prednost Zvezdi. Fernando polovičan sa penala.
22. minut - 49:49
Mekintajer nakon prodora donosi izjednačenje crveno-belima.
21. minut - 47:49
Odželej trojkom otvara drugo poluvreme. Međutim uzvraća Šejk Milton istom merom.
Prvo poluvreme - 44:46
Karlik Džons donosi vođstvo Partizanu na poluvremenu. Velika bitka na parketu.
19. minut - 44:44
Sjajno se snašao Bolomboj. Poentirao je levom rukom iz okreta. Potom mini serija Partizana za novo izjednačenje.
18. minut - 42:40
Odželej pogađa oba slobodna bacanja. Sa druge strane Džekiri polovičan.
17. minut - 40:37
Bolomboj vezuje pet poena. Najpre je pogodio za tri, a potom i iz reketa.
16. minut - 35:35
Karter je u kontri uposlio Mekintajera za lake poene Zvezde. Milton sa linije penala donosi izjednačenje crno-belima.
15. minut - 33:32
Kalinić poentira uz faul i prekida seriju Partizana. Kalinić je već upisao osam poena.
14. minut - 30:32
Sjajno se snašao Džekiri i iz teške pozicije pogodio na isteku vremena. Potom Milton pogađa uz faul za vođstvo Partizana
13. minut - 30:27
Mini serija Partizana, šest vezanih poena. Fernardo poentira iz kontre. Sad Obradović traži tajm-aut.
12. minut - 30:23
Zvezda u seriji, Motejunas poentira iz reketa.
11. minut - 28:21
Motejunas poentira na asistenciju Jaga. Partizan je promašio svoj napad, a potom Kalinić pogađa iz floutera. Reaguje Penjaroja, tajm-aut.
7. minut - 19:13
Rivero u seriji, njegov četvrti poen. Fernando prekida seriju Zvezde. Nvora sa druge strane pogađa uz faul.
6. minut - 14:11
Hasijel Rivero se posle duge povrede konačno vratio na teren. Kubanac upisuje svoje prve poene na meču.
5. minut - 12:11
Odželej u seriji, pogađa za tri.
4. minut - 9:11
Odželej se sjajno snašao u reketu. Potom Bonga pogađa prvu trojku za Partizan na meču.
3. minut - 7:8
Džekiri dugom dvojkom donosi prvo vođstvo Partizanu. Uzvraća Mekintajer, a onda ponovo Džekiri, njegov četvrti poen.
2. minut - 5:2
Prvi poeni Mekintajera na meču, nakon njegovog karakterističnog prodora.
1. minut - 3:2
Karter trojkom otvara meč. Milton preko Mekintajera postiže prve poene za Partizan.
SASTAVI
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke i Dos Santos.
Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando i Kalates.
Autor: Iva Besarabić