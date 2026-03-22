DRAMA U ARENI PRIPALA CRVENOJ ZVEZDI: Crveno-beli srušili Partizan u večitom derbiju, Dobrić i Batler trojkama presudili crno-belima!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 100:95 u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.

Zvezda je nakon ove pobede na deobi trećeg mesta sa ekipom Budućnosti. Obe ekipe imaju skor 15-5, ali crveno-beli bolji međusobni skor.

Partizan je upisao drugi poraz u regionalnom takmičenju. Crno-beli imaju skor 18-2 koliko i Dubai, ali ekipa iz Emirata ima bolji međusobni skor.

Fantastičnu utakmicu odigrao je plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer koji je imao učinak od 13 poena i devet asistencija. Blistao je i Džoel Bolomboj sa dabl-dablom od 16 poena i 10 skokova, a ključne uloge imali su i kapiten domaćina Ognjen Dobrić sa četiri pogođene trojke, kao i Batler koji je ubacio jednu manje.

Kod Partizana bolji od ostalih centar Bruno Fernando i bek Šejk Milton sa po 15 poena.

Gledali smo izjednačeno prvo poluvreme. Zvezda je većim delom meča bila u vođstvu, ali Partizan se uvek vraćao.

Najveću prednost crveno-beli su imali početkom 30:21, ali je Partizan nakon tajm-auta Penjaroje momentalno odgovorio serijom 11:0.

Zvezda je imala +4 u finišu prvog dela utakmice, ali su crno-beli serijom 6:0, frešili prvi deo igre u svoju korist rezultatom 44:46.

Kod Partizana dominirali su centri Džekiri i Fernando sa 8 poena. Kod Zvezde najefikasniji Kalinić sa osam poena, pratio ga je Bolomboj sa sedam.

U nastavku potpuno egal utakmica sve do početka poslednje četvrtine .Tada se razigrao Dobrić koji je pogodio ćetiri vezane trojke. Jago je sjajnim asistencijama razigrao svoje saigrače, a Batler neverovatnom trojkom stavio tačku na ovaj meč.

TOK MEČA

Kraj utakmice - 100:95

Pobeda Crvene zvezde u večitom derbiju ABA lige.

39. minut - 95:86

Bonga polovičan sa penala. Asistencije Nvore za Bolomboja i efektno zakucavanje.

38. minut - 93:85

Neverovatna trojka Batlera, možda i prelomna na meču.

37. minut - 90:85

Batler sa penala prekida nalet Partizana. Pogodio je jedno slobodno bacanje.

36. minut - 89:81

Neverovatni Dobrić pogađa svoju četvrtu trojku. Jago se ističe sjajnim asistencijama.

35. minut - 84:79

Trojka Jaga, Zvezda ima velikih +9. Bonga uzvraća i to uz faul. Partizan se momentalno vratio

34. minut - 81:75

Opet sjajni Jago, ovaj put za Batlera. Penjaroja ponovo traži tajm-aut.

33. minut - 78:75

Fantastična asistencija Jaga za Bolomboja. Osetkovski drži Partizan u igri u ovim momentima.

32. minut - 76:73

Osetkovski polovičan sa penala. Dobrićeva treća trojka iz tri pokušaja.

31. minut - 73:72

Osetkovski pogađa za tri iz drugog pokušaja.

Treća četvrtina - 73:69

Još jedna trojka Dobrića. Zvezda ima +4 pred poslednju deonicu.

29. minut - 70:69

Fantastična asistencija Kalatesa za Lakića, koja pogađa svoju prvu trojku. Serija trojki Batler sa jedne Sterling Braun sa druge strane.

28. minut - 67:63

Dobrićevi prvi poeni i to trojka. Potom Bolomboj poentira uz faul, na asistenciju Mekintajera.

27. minut - 60:61

Pogađa Mekintajer nakon ofanzoivnog skoka. Sjajni Karlik Džons se lepo snašao.

26. minut - 58:59

Bruno Fernando pogađa uz faul. Promašuje dodatno bacanje. Kalinić pogađa otvoren šut. Fernando raspoložen, njegov 13 poen.

24. minut - 56:55

Prava rezulatska klackalica. Nvora trojkom donosi novo vođstvo Zvezdi.

23. minut - 51:50

Rivero ponovo donosi prednost Zvezdi. Fernando polovičan sa penala.

22. minut - 49:49

Mekintajer nakon prodora donosi izjednačenje crveno-belima.

21. minut - 47:49

Odželej trojkom otvara drugo poluvreme. Međutim uzvraća Šejk Milton istom merom.

Prvo poluvreme - 44:46

Karlik Džons donosi vođstvo Partizanu na poluvremenu. Velika bitka na parketu.

19. minut - 44:44

Sjajno se snašao Bolomboj. Poentirao je levom rukom iz okreta. Potom mini serija Partizana za novo izjednačenje.

18. minut - 42:40

Odželej pogađa oba slobodna bacanja. Sa druge strane Džekiri polovičan.

17. minut - 40:37

Bolomboj vezuje pet poena. Najpre je pogodio za tri, a potom i iz reketa.

16. minut - 35:35

Karter je u kontri uposlio Mekintajera za lake poene Zvezde. Milton sa linije penala donosi izjednačenje crno-belima.

15. minut - 33:32

Kalinić poentira uz faul i prekida seriju Partizana. Kalinić je već upisao osam poena.

14. minut - 30:32

Sjajno se snašao Džekiri i iz teške pozicije pogodio na isteku vremena. Potom Milton pogađa uz faul za vođstvo Partizana

13. minut - 30:27

Mini serija Partizana, šest vezanih poena. Fernardo poentira iz kontre. Sad Obradović traži tajm-aut.

12. minut - 30:23

Zvezda u seriji, Motejunas poentira iz reketa.

11. minut - 28:21

Motejunas poentira na asistenciju Jaga. Partizan je promašio svoj napad, a potom Kalinić pogađa iz floutera. Reaguje Penjaroja, tajm-aut.

7. minut - 19:13

Rivero u seriji, njegov četvrti poen. Fernando prekida seriju Zvezde. Nvora sa druge strane pogađa uz faul.

6. minut - 14:11

Hasijel Rivero se posle duge povrede konačno vratio na teren. Kubanac upisuje svoje prve poene na meču.

5. minut - 12:11

Odželej u seriji, pogađa za tri.

4. minut - 9:11

Odželej se sjajno snašao u reketu. Potom Bonga pogađa prvu trojku za Partizan na meču.

3. minut - 7:8

Džekiri dugom dvojkom donosi prvo vođstvo Partizanu. Uzvraća Mekintajer, a onda ponovo Džekiri, njegov četvrti poen.

2. minut - 5:2

Prvi poeni Mekintajera na meču, nakon njegovog karakterističnog prodora.

1. minut - 3:2

Karter trojkom otvara meč. Milton preko Mekintajera postiže prve poene za Partizan.

SASTAVI

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke i Dos Santos.

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando i Kalates.

Autor: Iva Besarabić