UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Spektakl u Areni, žestoka borba od početka utakmice

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni"
TOK MEČA
7. minut - 19:13
Rivero u seriji, njegov četvrti poen. Fernando prekida seriju Zvezde. Nvora sa druge strane pogađa uz faul.
6. minut - 14:11
Hasijel Rivero se posle duge povrede konačno vratio na teren. Kubanac upisuje svoje prve poene na meču.
5. minut - 12:11
Odželej u seriji, pogađa za tri.
4. minut - 9:11
Odželej se sjajno snašao u reketu. Potom Bonga pogađa prvu trojku za Partizan na meču.
3. minut - 7:8
Džekiri dugom dvojkom donosi prvo vođstvo Partizanu. Uzvraća Mekintajer, a onda ponovo Džekiri, njegov četvrti poen.
2. minut - 5:2
Prvi poeni Mekintajera na meču, nakon njegovog karakterističnog prodora.
1. minut - 3:2
Karter trojkom otvara meč. Milton preko Mekintajera postiže prve poene za Partizan.
SASTAVI
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke i Dos Santos.
Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando i Kalates.
Autor: Iva Besarabić