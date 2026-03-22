UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Spektakl u Areni, žestoka borba od početka utakmice

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Partizan u utakmici 4. kola Top 8 faze ABA lige.

Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni"

TOK MEČA

7. minut - 19:13

Rivero u seriji, njegov četvrti poen. Fernando prekida seriju Zvezde. Nvora sa druge strane pogađa uz faul.

6. minut - 14:11

Hasijel Rivero se posle duge povrede konačno vratio na teren. Kubanac upisuje svoje prve poene na meču.

5. minut - 12:11

Odželej u seriji, pogađa za tri.

4. minut - 9:11

Odželej se sjajno snašao u reketu. Potom Bonga pogađa prvu trojku za Partizan na meču.

3. minut - 7:8

Džekiri dugom dvojkom donosi prvo vođstvo Partizanu. Uzvraća Mekintajer, a onda ponovo Džekiri, njegov četvrti poen.

2. minut - 5:2

Prvi poeni Mekintajera na meču, nakon njegovog karakterističnog prodora.

1. minut - 3:2

Karter trojkom otvara meč. Milton preko Mekintajera postiže prve poene za Partizan.

SASTAVI

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke i Dos Santos.

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando i Kalates.

Autor: Iva Besarabić