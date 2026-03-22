REAL MADRID PONIZIO BARSELONU PRED DOLAZAK CRVENE ZVEZDE! Težak poraz Katalonaca

Košarkaši Real Madrida savladali su u 23. kolu ACB lige Barselonu rezultatom 95:76.

Najbolji u gostujućem sastavu bio je Kampaco sa 15 poena i pet asistencija. Proćida je dodao 14, a Hezonja 13, uz pet skokova.

Na drugoj strani dvocifreni su bili samo Veseli sa 15 i Klajburn sa 14 poena. Naš mladi as Nikola Kusturica proveo je tri minuta na parketu i za to vreme promašio dva šuta i napravio dva faula.

"Kraljevski" klub ostao je suvereno prvi na tabeli sa skorom od 21-2, dok je Barsa nastavila da klizi i sada je na 15-8.

Podsetimo, naredne nedelje se igra duplo kolo u Evroligi, a Barselonu u petak očekuje duel sa Crvenom zvezdom na domaćem parketu.

