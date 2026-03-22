ŠOK! Karlos Alkaraz ispao u trećem kolu Mastersa u Majamiju, Amerikanac izbacio prvog tenisera sveta

Španski teniser Karlos Alkaraz doživeo je pravi šok i po prvi put u svojoj karijeri poražen je od Sebastijana Korde iz Sjedinjenih Amerićkih Država - 1:2 (3:6, 7:5, 3:6) i na taj način prerano je završio svoj nastup na Mastersu u Majamiju!

Već u prvom servis gemu je imao problema Karlos Alkaraz sa svojim servisom ali je uspeo da odoli rivalu, da bi u narednom gemu imao dve brejk lopte koje nije uspeo da iskoristi. Posle su oba igrača bila sigurna na svojim servisima do osmog gema, kada je Korda uspeo da uzme brejk i dođe do prednosti u setovima.

Nastavio je Sebastijan Korda sa odličnim tenisom i u drugim setu, dozvolio Alkarazu samo jednu priliku za brejk, a ponovo je Karlitosu uzeo brejk u trećem gemu i došao na korak do senzacije. Ipak, pokazao je izuzetan strah, sa druge strane je Alkaraz još jednom potvrdio zašto je najbolji na svetu uz Janika Sinera, pa je oduzeo servis Kordi bez izgubljenog poena kada je Amerikanac servirao za set. Posle je Alkaraz došao do još jednog brejka i odveo meč u odlučujući set.

Obojica su držali svoj servis, nije bilo opasnosti do sedmog gema, kada je Sebastijan Korda došao do brejk lopte i iskoristio je.

Uspevao je da bude izvrstan na svom servisu do kraja trećeg seta, Karlos Alkaraz nije imao odgovor, pa je Sebastijan Korda zabeležio jednu od najvećih pobeda u karijeri. 25-godišnji Amerikanac je uspeo pre tri godine da savlada Janika Sinera, a s obzirom da je sada reč o Mastersu može se reći da je ovo zasad kruna njegove karijere.

