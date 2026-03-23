Jokić poslao jasnu poruku pred finiš sezone, pa poručio: Treba da budemo nasrtljivi i da testiramo sudije

Košarkaši Denver Nagetsa dižu formu za najvažniji deo sezone, a Nikola Jokić ponovo je bio centralna figura meča protiv Portalnda - u kom je ostvario svoj novi tripl-dabl!

Nedugo nakon utakmice u kojoj je Denver slomio otpor rivala u drugom poluvremenu, Jokić je otvoreno govorio o "buđenju" odbrane.

- Mislim da u prvoj četvrtini nismo imali nijedan faul, zapravo to je bio moj ofanzivni faul i moj namerni faul tokom cele prve četvrtine. Dakle, nismo bili agresivni. Mislim da je zapravo prvi faul bio u sedmom ili osmom minutu druge četvrtine. Tako da samo treba da koristimo faulove i budemo agresivni i testiramo sudije, i budemo nasrtljivi i hvatamo, znate? Kada smo počeli tako da igramo u drugom poluvremenu, igrali smo mnogo bolje - istakao je Srbin.

Upitan da li je upravo to bila njegova poruka saigračima u trenucima kada je "sekao" kontru rivala, Nikola je kroz osmeh odgovorio:

- Ne. Pokušao sam da zaustavim kontru i to sam uradio, ali ne po pravilima.

Jedna od najvažnijih vesti za aktuelne šampione je povratak Pejtona Votsona, a Jokić kao pravi lider zna da povratak u ritam nije lak proces.

- Definitivno će mu trebati vremena, znate, kao i svima. Ali dobro je što se vratio. Mislim da će imati dosta vremena da se vrati u takmičarsku formu. Propustio je dosta vremena i odradio je dobar posao, imao je energiju, ali mislim da će mu trebati više vremena da se vrati na nivo na kom je igrao pre. Meni je trebalo verovatno oko tri-četiri nedelje. Znate, mislite da ste se vratili i jeste tu, ali treba vam još malo - iskren je Jokić.

Nagetsi se u poslednje vreme suočavaju sa timovima koji pokušavaju da limitiraju Nikolu tako što na njega stavljaju niže i brže igrače, ali on u tome vidi samo prednost za svoj tim.

- Zavisi od tima protiv kog igramo, zavisi od njihovih igrača, njihovih čuvara, ko je na terenu. Tako da sve zavisi od svega, znate. Ali mislim da postajemo sve bolji u tome i mislim da je dobro što sve više timova igra tako, jer će nam to pomoći.

Do kraja regularnog dela sezone ostalo je još samo 10 mečeva, a Denver je konačno kompletan. Jokićeva poruka za finiš je jasna:

- Definitivno da ostanemo zdravi, verovatno da ostanemo zdravi i da se kolektivno usmerimo u jednom pravcu i da svi budu na istoj talasnoj dužini. Žrtvuj se ako treba da se žrtvuješ, igraj čvrsto ako treba da igraš čvršće, šta god da je potrebno, imamo još samo 10 utakmica.

Za kraj, Jokić nije štedeo reči hvale za svog saigrača Kentavijusa Kaldvel-Poupa (KCP).

- Odradio je zaista dobar posao danas. Znate, on je inteligentan igrač i na odbrambenom kraju takođe. Ne pravi mnogo grešaka. Može da promaši ili pogodi šut, ali ne pravi mnogo grešaka. Definitivno kada igra tako i kada šutira sa visokim procentom, to nam mnogo pomaže, kao i svaki drugi igrač - zaključio je Nikola pre nego što je napustio konferenciju.

