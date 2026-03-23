Sa Čukarice do svetskih medalja: Opština koja stvara šampione

Srbija već decenijama važi za zemlju sporta, sa kontinuitetom vrhunskih rezultata u različitim disciplinama. Takav renome stekla je ne samo zahvaljujući individualnom kvalitetu sportista i trenera, već i zahvaljujući lokalnim sistemima koji sportistima omogućavaju dobre uslove za trening.

U tom kontekstu, Čukarica se izdvaja kao jedna od sredina iz koje dolazi veliki broj uspešnih sportista. Među njima je Angelina Topić, osvajačica srebrne medalje na Svetskom dvoranskom prvenstvu u atletici u Torunju.

Zapažene rezultate na međunarodnoj sceni ostvaruju veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvajači srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Šangaju, dok su u samom svetskom vrhu veslačice Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja. U mlađim kategorijama pažnju sportske javnosti privlači Anđela Šević, vicešampionka Evrope u tekvondou u juniorskoj konkurenciji.

Važnu ulogu u razvoju sporta na ovoj opštini ima i Badminton savez Srbije, koji se posebno ističe radom sa mlađim kategorijama.

Pored individualnih i ekipnih uspeha, tokom godine na ovoj opštini organizovan je niz sportskih događaja. Među njima se izdvajaju Svetsko prvenstvo za mlade u sportu sa više od 2.000 učesnika, Zimski fudbalski turnir „Čukarica 2026“, koji je ove godine uključio i ženski fudbal, kao i prvi noćni polumaraton. Održani su i Kup Čukarice u boksu, kao i turniri u malom fudbalu u 3x3 formatu.

„Svi događaji su ispunili očekivanja i svaki je imao svoju težinu. Noćni polumaraton bio je dokaz da Čukarica može da organizuje manifestaciju koja izgleda evropski i koja ostavlja utisak. Kup Čukarice u boksu pokazao je snagu borilačkog sporta kod nas i spremnost da organizujemo tako nešto. Pokazali smo da možemo mnogo i tek smo počeli“, izjavio je većnik za sport GO Čukarica Đorđe Bulić.

Sve veći prostor daje se inkluzivnom sportu. Klub sedeće odbojke „SMEČ“, koji trenira u Sportskom centru Žarkovo, priprema se za nove izazove.

„Naš posao je da budemo oslonac svima koji treniraju. Suština je da prepoznamo i one posebne kolektive koji nose ogroman značaj za zajednicu. Klub sedeće odbojke ‘SMEČ’ upravo je takav primer – klub koji zaslužuje poštovanje i punu pažnju, jer pokazuje šta znače borba i dostojanstvo“, rekao je Bulić.

Tokom godine realizovane su i aktivnosti koje imaju širi društveni značaj, poput gostovanja mladih sportistkinja iz Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška, čime je sport iskorišćen i kao vid povezivanja i podrške.

U narednom periodu akcenat će biti stavljen na podršku studentima sportistima, razvoj 3x3 lige, unapređenje sportskih manifestacija, jačanje ženskog i omladinskog sporta, kao i organizaciju novih manifestacija.