Tragedija potresla ceo svet: Poznata novinarka i njeno troje dece poginuli u požaru

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Kerem Yücel/Minnesota Public Radio

Stravične vesti stižu iz Sjedinjenih Američkih Država! Dugogodišnja sportska novinarka i reporterka NHL-a, Džesi Pirs (37), tragično je nastradala zajedno sa svoje troje dece u stravičnom požaru koji je zahvatio njihovu porodičnu kuću u Minesoti, potvrdili su zvaničnici.

Ova vest izazvala je šok i nevericu u svetu hokeja, a NHL se oglasio dirljivim saopštenjem:

- Čitava NHL porodica upućuje najdublje saučešće porodici Pirs povodom odlaska Džesi Pirs i njeno troje male dece. Džesi je volela naš sport i bila je cenjeni član NHL.com tima čitavu deceniju. Nedostajaće nam strašno - stoji u objavi.

Prema navodima lokalnih medija, vatrogasna služba primila je poziv iz mesta Vajt Ber Lejk u subotu, nešto pre 5:30 ujutru. Poziv su uputile komšije koje su videle plamen kako kulja sa krova kuće, strahujući da se unutra nalaze ljudi.

Kada su ekipe stigle na lice mesta, zgrada je već bila potpuno u plamenu. Šef vatrogasne službe Greg Piterson izjavio je da je reč o nezapamćenoj tragediji:

- Naše najdublje saosećanje ide svima koji su pogođeni ovim nesrećnim događajem.

Džesi Pirs je bila sinonim za hokej u Minesoti. Poslednjih deset sezona redovno je izveštavala o utakmicama Minesota Vajlda za zvanični sajt NHL-a. Prethodno je pisala za "The Athletic" i bila je suvoditelj popularnog podkasta "Bardown Beauties".

Od nje se oprostio i klub Minesota Vajld:

- Duboko smo ožalošćeni i pridružujemo se celoj "Državi hokeja" u oplakivanju tragičnog gubitka Džesi i njene dece. Neka počivaju u miru.

DEVOJČICA (4) PROGUTALA BATERIJU I ZAVRŠILA U KOMI: Zadobila stravične povrede, lekari joj se bore za život

Autor: Marija Radić

