HUMSKA OSTALA BEZ VEĆ VIĐENOG NOVCA! Propao transfer fudbalera Partizana

Ponovo će se staviti na raspolaganje treneru Blagojeviću.

Fudbaleri Partizana nisu uspeli da savladaju Mladost u Lučanima (1:1), zbog čega su pali na treću poziciju Superlige Srbije.

Bod crno-belima doneo je evrogolom Sebastijan Polter "makazicama" u finišu meča, a lošim vestima za klub iz Humske nema kraja.

Naime, napadač Ibrahim Zubairu vratiće se u tabor "parnog valjka", pošto nije uspeo da ostvari transfer u turskog drugoligaša Čorum. Ganjanin je izvesno vreme proveo u ovom timu, pošto je Partizan sa ovim klubom dogovorio uslove pod kojima na leto mogu da otkupe njegov ugovor. Obe strane su se dogovorile o potencijalnoj klauzuli u iznosu od 2.300.000 evra, a uslov je bio da Ibrahim odigra više od polovine utakmica i da ekipa izbori plasman u Superligu Turske.

Kako je vreme odmicalo, sve je jasno da do takvog scenarija neće doći… Čak i da se Čorum plasira u plej-of za elitni rang i Ganjanin odigra maksimalan broj utakmica do kraja sezone, neće ispuniti neophodne uslove za otkup imajući u vidu da je upisao samo šest minuta na terenu. To se desilo kada je tek došao u Tursku.

Dugo odsustvo i boravak na klupi, uticali su na odluku Turaka da ne otkupe njegov ugovor.

Do preloma noge u meču protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca, Ibrahim Zubairu je važio za jednog od lidera Partizana. Neprestano su se evropski klubovi raspitivali za usluge krilnog napadača, a šuškalo se da bi crno-beli od njegove prodaje mogli da inkasiraju i do 5.000.000 evropskih novčanica.

Ugovor sa Partizanom ga veže do do kraja juna 2028. godine.

