MLADI FUDBALER (18) SE SRUŠIO NA TERENU, PA UMRO U BOLNICI! Lekari ništa nisu mogli da urade, klub izdao saopštenje koje će vas rasplakati!

Još jedna veoma tužna vest potresla je fudbalski svet, mladi fudbaler Santijago Kastriljon (19) izgubio je život nakon kolapsa na terenu.

Talentovani igrač Milonariosa srušio se tokom utakmice omladinskog turnira (U20) protiv Independijentea, što je momentalno prekinulo meč i izazvalo šok među igračima i publikom.

Medicinske ekipe su bez odlaganja reagovale, lekari su utrčali na teren, ubrzo je stigla i Hitna pomoć, a Kastriljon je hitno transportovan u najbližu bolnicu. Uprkos velikim naporima lekarskog tima, borba za njegov život nažalost nije imala srećan ishod.

Tužnu vest potvrdio je i njegov klub.

"U subotu 21. marta je kolabirao tokom utakmice. Klupski lekari su odmah reagovali, kolima Hitne pomoći prebačen je u obližnju bolnicu u severnom delu grada. Specijalisti za kardiovaskularne bolesti su pokušali sve. Uprkos svim njihovim pokušajima, nisu uspeli da ga spasu. Preminuo je dan kasnije u prisustvu porodice, saigrača i prijatelja", navodi se u saopštenju.

"Fudbal staje. Naše srce je slomljeno, bol je prejaka, osećamo se bespomoćno i tužno. Upućujemo poslednji pozdrav našem broju 10. Našem saigraču, prijatelju. Santijago nije samo igrao fudbal, već ga je živeo, delio sa osmehom koji ćemo zauvek pamtiti. Molimo se za njegovu dušu, za njegovu porodicu i voljene. Šaljemo poruku podrške i snage u ovom teškom momentu koji je neshvatljiv za sve nas. Santijago, naš voljeni saigraču, počivaj u miru", zaključuje se u saopštenju.

Autor: D.Bošković