AU, KAKVE FACE! Evo kako su se Sergej i Vanja Milinković Savić pojavili u bazi orlova, a kako je reagovao selektor Paunović (VIDEO)

Nisu bili "prognani", ali ih nije ni bilo. Selektor Veljko Paunović ih je vratio u državni tim i... Sergej i Vanja Milinković Savić od danas su ponovo u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

Sa prethodnim selektorom, Draganom Stojkovićem Piksijem, došlo je do "razlaza", a povratak dva važna fudbalera, istinska asa, ne samo da je Paunovićeva zasluga, već pre svega i dodatni razlog za zadovoljstvo srpskih ljubitelja fudbala, imajući u vidu majstorije kojima su "SMS" i "VMS" vični.

Navijači su svakako prezadovoljni povratkom braće, a a da su i njih dvojica jedva dočekali da ponovo stignu u bazu "orlova", u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije, svedoči i fotografija iz Stare Pazove.

Tamo su Vanja i Sergej Milinković Savić došli - nasmejani. Istinski srećni.

A takvi su i najpotrebniji Srbiji - zadovoljni.

🔙🇷🇸🦅😃 Повратак браће Милинковић Савић у Спортски центар Фудбалског савеза Србије са осмехом на лицу. — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 23. март 2026.

I to selktorski:

Podsetimo, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da će prijateljska utakmica protiv Španije biti prava provera za predstojeće takmičenja u Ligi nacija i dodao da njegova ekipa nema razloga za strah u meču protiv šampiona Evrope.

Fudbaleri Srbije će 27. marta gostovati Španiji u Viljarealu u prijateljskom meču, a zatim će četiri dana kasnije dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli.

"Povratak braće Milinković Savić je za mene na ličnom i profesionalnom planu jedan izuzetan događaj i zadovoljstvo da mogu ponovo da radim sa njima dvojicom, sa dva izuzetna momka, ličnosti i supertalentovanim igračem i golmanom. Njihov povratak je veliki dobitak za srpski fudbal. Velika je stvar za naš timski duh, s obzirom na to da su oba igrača jako važni karakteri u svlačionici", rekao je Paunović na konferenciji za medije.

❤️💙🤍 pic.twitter.com/UMVrBF3HjV — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) 23. март 2026.

On je naveo da će braća Milinković-Savić biti veliko pojačanje za reprezentaciju Srbije.

"Lepo su primljeni i voljeni od saigrača, na taj način imamo jači tim i jaču reprezentaciju. Jako mi je drago da možemo da računamo na sve njih i kako ste sami rekli, konkurencija je jača. Za to smo se i borili, da dobijemo tim koji ima unutrašnju konkurenciju, jer moramo da se takmičimo sa najboljima na svetu. Sada protiv jedne od najboljih i u Evropi", izjavio je selektor Srbije.



Autor: D.Bošković