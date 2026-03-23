BLAGOJEVIĆEV REZ U PARTIZANU! Otišao iz Humske i poslao poruku za kraj!

Doskorašnji pomoćni trener u FK Partizan Đorđije Ćetković napustio je Humsku nakon insistiranja novog-starog šefa struke Srđana Blagojevića.

Crnogorski trener dve sedmice kasnije odlučio je da se zvanično oprosti od kluba i zahvali pristalicama iz Humske ulice na podršci ekipi u prethodnom periodu.

- U fudbalu, kao i u životu, postoje trenuci kada se putevi razdvajaju. Došao je jedan od tih trenutaka. Iza mene ostaje period rada, borbe i odgovornosti prema dresu koji ovaj klub predstavlja. Ponosan sam na svlačionicu koja je znala šta znači boriti se za grb na dresu. Ponosan sam na svaku kap znoja na treningu i svaku borbu na terenu. To su stvari koje čine tim - napisao je Ćetković na svom Instagram nalogu, pa potom dodao:

- Navijačima hvala na energiji i podršci koju samo veliki klub može da ima. Ta snaga se oseća na svakom koraku. Odlazim uzdignute glave, jer znam da sam dao sve što jedan trener može dati. Klub će uvek biti veći od svakog pojedinca i baš zato mu želim snagu, jedinstvo i velike pobede u budućnosti - zaključio je Crnogorac.

Autor: A.A.