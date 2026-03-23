MBAPE SE OGLASIO I POTVRDIO LEPE VESTI! Povreda kolena je prošlost, ovim rečima je oduševio navijače!

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape izjavio je danas da se u potpunosti oporavio od povrede levog kolena, koja ga je u prethodnom periodu udaljila sa terena.

"Moje koleno je dobro, mnogo bolje. Oporavak ide u dobrom pravcu, iako je bilo dosta spekulacija i netačnih informacija. To je život vrhunskog sportiste, ljudi često pričaju bez provere", rekao je Mbape na promotivnom događaju u Francuskoj, a prenela španska Marka.

Francuski napadač istakao je da je sada "100 odsto spreman", nakon što je u Parizu dobio preciznu dijagnozu i napravio plan povratka u formu.

"Zajedno smo osmislili plan kako da se vratim na najviši nivo u Real Madridu, ali i sa pogledom ka Svetskom prvenstvu", dodao je Mbape.

Zbog povrede je u poslednje dve utakmice svog kluba ulazio sa klupe, uključujući gradski derbi i pobedu protiv Mančester sitija u gostima.

Mbape se u međuvremenu priključio reprezentaciji Francuske, koja će tokom reprezentativne pauze odigrati prijateljske mečeve protiv Brazila i Kolumbije.

Selektor Francuske Didije Dešan sada će odlučiti koliko će minuta dati prvom napadaču tima, nakon što je u klubu pažljivo doziran njegov povratak na teren.

Autor: A.A.