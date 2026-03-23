MBAPE SE OGLASIO I POTVRDIO LEPE VESTI! Povreda kolena je prošlost, ovim rečima je oduševio navijače!

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape izjavio je danas da se u potpunosti oporavio od povrede levog kolena, koja ga je u prethodnom periodu udaljila sa terena.

"Moje koleno je dobro, mnogo bolje. Oporavak ide u dobrom pravcu, iako je bilo dosta spekulacija i netačnih informacija. To je život vrhunskog sportiste, ljudi često pričaju bez provere", rekao je Mbape na promotivnom događaju u Francuskoj, a prenela španska Marka.

Francuski napadač istakao je da je sada "100 odsto spreman", nakon što je u Parizu dobio preciznu dijagnozu i napravio plan povratka u formu.

"Zajedno smo osmislili plan kako da se vratim na najviši nivo u Real Madridu, ali i sa pogledom ka Svetskom prvenstvu", dodao je Mbape.

Zbog povrede je u poslednje dve utakmice svog kluba ulazio sa klupe, uključujući gradski derbi i pobedu protiv Mančester sitija u gostima.

Mbape se u međuvremenu priključio reprezentaciji Francuske, koja će tokom reprezentativne pauze odigrati prijateljske mečeve protiv Brazila i Kolumbije.

Selektor Francuske Didije Dešan sada će odlučiti koliko će minuta dati prvom napadaču tima, nakon što je u klubu pažljivo doziran njegov povratak na teren.

POVEZANE VESTI

Fudbal

ZVANIČNO! MBAPE JE NOVI IGRAČ REAL MADRIDA: Šampion Evrope potvrdio transfer

Fudbal

MBAPE OPTUŽEN ZA SILOVANJE?! Fudbalska zvezda u centru teškog skandala, odmah se oglasio

Fudbal

MBAPE NIJE NAJPLAĆENIJI: Čak dva igrača u La Ligi imaju veću godišnju platu od zvezde reprezentacije Francuske

Fudbal

Konačno, okončana višegodišnja saga! Mbape potpisao za ovaj klub, čeka ga 85.000 navijača

Fudbal

'TEŠKO JE ŽIVETI SA 500.000 EVRA SEDMIČNO' Mbape šokirao izjavom o svojoj zaradi! Usijale se društvene mreže

Fudbal

Gotovo! Kilijan Embape je novi fudbaler Real Madrida: Završena transfer saga decenije!