Moćna poruka Ivane Španović posle SP i odličnog rezultata: Zvuči još bolje...

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović je odlučila prethodne godine da stavi tačku na svoju karijeru kada je u pitanju skok udalj.

Od tada se takmiči u disciplini troskok, tako je nastupala na Svetskom prvenstvu 2025, a onda je početkom nove sezone dodatno unapredila svoje sposobnosti.

Sada je na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj zauzela šestu poziciju. Ono zbog čega je to dobro jeste činjenica da je bila najbolje plasirana evropska skakačica, što joj daje dodatni vetar u leđa pred Evropsko prvenstvo koje će biti održano u Birmingemu narednog avgusta.

Ivana Španović je ne tako davno oborila nacionalni dvoranski rekord (14.41), a na Svetskom prvenstvu je dva puta preskakala kotu 14.

Poznato je da Španovićeva želi da se približi granici od 15 metara, kao i da obori nacionalni rekord Biljane Topić - 14.56.

Ona se posle Svetskog dvoranskog prvenstva oglasila:

- Šesto mesto na Svetskom prvenstvu u novoj disciplini. Evropsko prvenstvo u avgustu zvuči još bolje - napisala je Ivana i stavila do znanja da će kontinentalno takmičenje u Birmingemu biti njen glavni cilj.

Autor: S.M.

