Stanković opet na udaru: Hrvat optužio srpskog stručnjaka da je pogrešno koristio igrača

Vladimir Slišković, bivši trener Spartaka i sin legende Blaža Sliškovića, optužio je Dejana Stankovića da je pogrešno koristio napadača Livaja Garsiju.

Rođeni Mostarac, Vladimir Slišković, trener iz BiH hrvatskog porekla, tvrdi da je Stanković konstantno postavljao brazilskog napadača na pogrešnu poziciju, što je direktno uticalo na njegove igre i rezultate u dresu Spartaka.

Garsija je u moskovski klub stigao iz grčkog AEK-a u februaru 2025. godine kao centralni napadač, ali prema rečima Sliškovića nikada nije dobio priliku da igra na toj poziciji.

- On je oduvek bio centralni napadač i zato je doveden. Koliko ja znam, kod Stankovića je igrao svuda osim na toj poziciji. Ako je već kupljen kao špic, onda treba tu i da igra - rekao je Slišković u emisiji Jutjub kanala "Spartak šou".



Bivši trener Spartaka smatra da je pogrešno pozicioniranje dovelo do negativne spirale koja je uništila samopouzdanje igrača.

- Po mom mišljenju, on je igrač isključivo za tu ulogu – ako te stalno stavljaju na mesto koje ti ne prija, ne postižeš golove, navijači počinju da vrše pritisak, onda postaješ nervozan. To se posle prenosi i na trening, gde više ne možeš da pružiš maksimum, a onda ni na utakmici ne uspevaš da pokažeš ono što zaista možeš - zaključio je Slišković.

Stanković je vodio Spartak od jula 2023. godine, a nedavno je smenjen sa klupe moskovskog kluba nakon serije loših rezultata, a potom se vratio na klupu Crvene zvezde.

