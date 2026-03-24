AKTUELNO

Košarka

ZVEZDA OPET KASKA ZA ŽALGIRISOM: Bajern bez Pešića nije utišao Kaunas

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U domaćem timu najefikasniji je bio Tubelis sa 21 poenom

Košarkaši Žalgirisa upisali su 19. pobedu u Evroligi, i tako ponovo pobegli Crvenoj zvezdi na jednu pobedu razlike.

Doduše, crveno-beli imaju i meč manje.

Žalgiris je na svom terenu u 33. kolu savladao Bajern sa rezultatom 78:71 (18:18, 16:20, 29:19, 15:14).

Bavarci su ostali na 13 pobeda, a doživeli su 20. poraz.

Bajern u Kaunasu nije predvodio Svetislav Pešić, pošto je zbog bolesti ostao u Minhenu.

U domaćem timu najefikasniji je bio Tubelis sa 21 poenom. Rajt je postigao 15 poena, a Francisko 14.

Kod gostiju, Da Silva je postigao 12 poena, Ratan-Mejs 11, a Holac 10. Vladimir Lučić je sa 27 inuta imao učinak od osam poena, tri skoka i dve asistencije.

Autor: D.Bošković

#Bajern

#pešić

#zvezda

#Žalgiris

