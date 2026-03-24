JEZIVO! Grobari napravili haos tokom Partizanovog meča! Masovna tuča navijača, ima povređenih (VIDEO)

Dok košarkaši Partizana igraju svoj meč u Beogradskoj areni protiv Asvela u 33. kolu Evrolige, jezive scene stižu iz Crne Gore!

Naime, u Nikšiću je došlo do masovne tuče navijača nasred ulice, a u centru dešavanja našla se upravo grupa navijača crno-belih, Grobari iz Nikšića!



Prema informacijama koje su se pojavile na navijačkim stranicama na mrežama, Grobari su se sukobili sa tamošnjom lokalnom grupom, Vojvodama iz Nikšića.

Za sada nema informacija o tome koliko je huligana učestvovalo u ovom sukobu, ali navodno ima povređenih sa obe strane.

Kako se može videti na snimku koji se pojavio na mrežama, u tuči je korišćena i pirotehnika, a može se videti i da su neki od učesnika, u rukama nosili i nešto nalik palicama i šipkama.

