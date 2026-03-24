LIGA ŠAMPIONA: Novi Beograd na gostovanju poražen od Barselonete

Izvor: Kurir

Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su večeras na gostovanju od ekipe Barselonete sa 16:19 (6:6, 3:4, 4:4, 3:5), u utakmici drugog kola Grupe A u drugoj fazi Lige šampiona.

U ekipi Novog Beograda četiri gola postigao je Luka Gladović, dok su po dva pogotka upisali Aleksa Ukropina, Luka Pjevančić, Vasilije Martinović, Nikola Lukić i Stefan Pješivac.

Bolji od ostalih u katalonskom timu bio je Bernat Sanahuja sa šest golova, a Alberto Munaris je postigao četiri gola.

Ranije danas u Grupi A Olimpijakos je u Atini savladao Brešu sa 14:11.

Barseloneta na prvom mestu Grupe A ima maksimalnih šest bodova, Olimpijakos i Novi Beograd imaju po tri boda, a četvrtoplasirana Breša je bez bodova.

U sledećem kolu Novi Beograd gostuje Breši, dok Barseloneta dočekuje Olimpijakos.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

GRABE KA F4! Novi Beograd srušio Olimpijakos za novu pobedu u Ligi šampiona

Fudbal

ZVEZDA VIDELA MOĆNU BARSU! PUKLA PETARDA NA MARAKANI: Crveno-beli ponovo imali snage samo za poluvreme

Ostali sportovi

DEBAKL HRVATSKE ZA KRAJ: Španija preslišala 'barakude' i zauzela peto mesto na EP u Beogradu

Fudbal

PRVAK EVROPE PREJAK ZA NEMOĆNE PIKSIJEVE ORLOVE: Španija pokazala klasu i sa pola gasa došla do pobede nad Srbijom

Hronika

NOVI ŠAMPION AUSTRALIJAN OPENA! Siner gubio 2:0 u setovima, a onda je usledio preokret - UNIŠTIO JE RUSA!

Ostali sportovi

RAZBILI STEAUU I PLASIRALI SE U ELITNO TAKMIČENJE! Vaterpolisti Novog Beograda petu godinu uzastopno u Ligi šampiona