DAN ZA DANOM! Jokić ispisuje istoriju, ovakav tripl-dabl dugo nije viđen, Srbin dao pogodak za pobedu Denvera

Prvi put posle više od dva meseca, košarkaši Denver Nagetsa vezali su tri pobede u NBA ligi, pošto su u Arizoni pobedili domaće Finiks Sanse 125:123 i tako se odvojili od Minesote Timbervulvs na četvrtom mestu Zapadne konferencije sa skorom 43-28. Rival ima trijumf manje, LA Lejkersi na poziciji iznad jedan više i dva poraza manje.

Bio je ovo jedan od onih okršaja tokom kojih je Nikola Jokić odlučio da razigrava saigrače, posebno u drugom poluvremenu, tokom kog nije mnogo ni šutirao ka košu rivala. Tripl-dabl je upisao, i to kakav, peti najbrži ikada, za 17:41 na parketu... Imao je čak 23 poena i po 17 skokova i asistencija, a na kraju duela je postao i junak.

U prvom poluvremenu rasporedio je učinak u sve tri kategorije, te imao 15/11/9, jedna asistencija falila mu je za tripl-dabl na poluvremenu, ali je to bilo dovoljno za tada ubedljivih 67:57.



Pričalo se dosta o situaciji iz prve četvrtine, kada se zbog sudijske odluke naljutio na damu koja je delila pravdu u ovom susretu, ali je to ostalo u drugom planu, pošto se više pričalo o preokretu, jer je domaćin imao plus devet krajem prve četvrtine.

U trećoj deonici došlo je do velikog pada u igri Denvera, pa je tako sve vreme tokom trećeg perioda od dvanaest minuta, Finiks spuštao razliku, a pred poslednji deo susreta bilo je 97:97.

Drama sa početka završnog dela poslednje četvrtine prenela se i u završnicu, iako su Nagetsi poveli 118:11. Ipak, izjednačenje je usledilo na dva minuta do kraja i tada se Jokić i poenterski probudio.

Nije mnogo ni šutirao do završnice meča, a u samom finišu je upisao pet poena. Najbitniji koš bio je ujedno i onaj za pobedu, na oko 11 sekundi do kraja, sa poludistance.



Finiks je imao napad za pobedu, Devin Buker i Rojs O'Nil su šutirali za trijumf i produžetak, ali niti jedan, niti drugi nisu bili precizni, pa Denver konačno slavio treću pobedu u nizu.

Džamala Marej je u pobedničkom timu dodao 21 poen i šest asistencija, dok su Tim Hardavej i Aron Gordon (i šest skokova) doprineli sa 18 i 16 poena. Buker sa 22 poena i osam asistencija, odnosno Grejson Alen i Džejlen Grin sa po 21 poenom, uz po šest skokova i dodavanja za koševe drugog igrača, bili su najbolji kod Sansa.

Finiks je ostao sedmi sa skorom 40-33. Denver sledeći meč igra već naredne noći protiv Dalas Maveriksa kod kuće.

Autor: S.M.