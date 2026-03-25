Nova senzacija u Majamiju, izbačen sedmi teniser sveta

Navikli smo na senzacije na mastersu u Majamiju, a novu je priredio Jirži Lehečka koji je eliminisao Tejlora Frica, sedmog tenisera sveta.

Čeh, 22. na ATP listi, nakon tri seta je eliminisao Amerikanca, sedmog igrača planete. Lehački je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk da dobije taj deo igre sa 6:4.

Fric je u nastavku nakon taj brejka uspeo da se vrati u meč i izjednači na 1:1. Međutim, nije mogao da slomi otpor raspoloženog Čeka u odlučujućem delu igre. Lehačka je napravio brejk u trećem gemu, poveo 4:1, a potom na servis rivala realizovao meč loptu.

Za polufinale Lehačka će igrati protiv 151. igrača sveta Martina Landalusa iz Španije, koji je izbacio Sebastijana Kordu, koji je ranije na turniru pobedio Karlosa Alkaraza, prvog tenisera sveta.

Inače, u četvrtfinalu ćemo gledati samo dva top deset tenisera. Janik Siner je lako dobio Korantena Mutea 6:1, 6:4, dok je Aleksandar Zverev bio bolji od Francuza Kentana Alisa sa 7:6, 7:6. Zverev se namučio protiv 111. tenisera sveta, ali je posle sat i 46 minuta igre uspeo da se plasira među osam najboljih. Četvrti teniser sveta će se u četvrtfinalu sastati sa Fransiskom Serundolom, koji je eliminisao Uga Ambera.

Što se tiče šokova u Majamiju, Rus, koji igra pod zastavom Kazahstana Aleksander Ševčenko je na startu mastersa eliminisao devetog tenisera sveta Bena Šeltona - 6:7, 7:6, 6:3, Stefanos Cicipas je izgubio od Artura Fisa sa 6:0, 6:1, a Rus Danil Medvedev od Fransiska Serundola.

