ZVEREV U ČETVRTFINALU! Srušio borbenog Francuza posle taj-brejk drame

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Majamiju, pošto je u osmini finala posle velike borbe pobedio Francuza Kventina Alisa 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Meč je trajao jedan sat i 45 minuta.

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv Argentinca Fransiska Serundola, koji je nadigrao Francuza Uga Ambera 6:4, 6:3.

U preostalim mečevima četvrtfinala turnira u Majamiju sastaće se: Martin Landaluse (Španija) - Jirži Lehečka (Češka), Tomi Pol (SAD) - Artur Fis (Francuska) i Janik Siner (Italija) - Frensis Tijafo (SAD).

Autor: Iva Besarabić

