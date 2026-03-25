SNIMAK KOJI JE ZAPALIO AMERIKU: Dončić psovao na SRPSKOM, a onda je nastao HAOS! Isplivala istina o sukobu sa bivšim asom Mege (VIDEO)

NBA liga ne prestaje da bruji o žestokom verbalnom okršaju između superstara Dalasa Luke Dončića i centra Detroita Goge Bitadzea. Iako se danima spekulisalo ko je prvi počeo i šta je zapravo rečeno „na jeziku koji ceo svet razume“, novi snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama bacaju potpuno novo svetlo na ovaj incident.

Sukob je eskalirao u finišu treće deonice nakon jednog faula nad Slovencem. Dok je stajao na liniji za slobodna bacanja, Dončić se ironično smeškao, a potom prstom pokazao na Gruzina i zagrmeo ka sudiji:

"Briga me kakve gluposti ljudi pričaju, ali nemoj da mi pričaš o porodici. Sje*** te!", poručio je vidno iznervirani Luka.

Ko je prvi počeo? Snimak otkriva sve!

Nakon meča, Dončić se pravdao tvrdnjom da mu je bivši igrač Mege psovao porodicu na srpskom jeziku. Sa druge strane, Bitadze je oštro demantovao te navode, tvrdeći da je Slovenac taj koji je "zakuvao" čitavu situaciju.

Novi snimci, međutim, potvrđuju da su psovke na srpskom prštale sa obe strane. Kako se jasno vidi na snimku, čini se da je upravo Dončić bio taj koji je prvi „povukao obarač“ i opsovao majku košarkašu iz Gruzije. S obzirom na to da je Bitadze godinama igrao u Srbiji, savršeno je razumeo provokaciju i uzvratio istom merom, nakon čega je nastao opšti haos na terenu.

POGLEDAJTE SNIMAK NA KOM SE JASNO VIDI SUKOB:

What Luka Doncic Really Said To Goga Bitadze👀:



Luka: “J*bem ti mater” (I f*ck your mom)



Goga: “J*bem ti familiju” (I f*ck your whole family)



Luka: “I’ll f*ck you up, don’t mention my f*cking family again”



Last yr, Goga also went at Siakam’s family: “your momma a hoe” pic.twitter.com/Do3bAUfRI9 — LegendZ (@legendz_prod) 24. март 2026.

NBA poništila kaznu – Luka "pomilovan"

Sudije su obojici dodelile po tehničku grešku, što je za Dončića bila 16. u sezoni – brojka koja automatski povlači suspenziju. Ipak, nakon hitne žalbe Dalas Maveriksa, disciplinska komisija NBA lige donela je odluku da poništi tehničke greške, pa je Slovenac izbegao kaznu i dobio pravo nastupa u narednim mečevima.

Autor: D.S.