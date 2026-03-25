Angelina Topić: Najbolja sezona u karijeri, želim medalju i na EP u Birmingemu

I dalje sam pod euforijom posle velikog uspeha, preplavljena sam pozitivnim emocijama. Ovo je najbolja sezona u mojoj karijeri, rekla je mlada srpska atletičarka Angelina Topić posle osvajanja srebrne medalje na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku uvis.

Sezona je počela sa 198, lični i nacionalni rekord, pa pobeda u Beogradu na mitingu i posle toga probijena granica od dva metra. Pao mi je kamen sa srca jer sam dugo znala da sam spremna. Posle toga ova medalja, najveći uspeh u mojoj karijeri, jer je osvojena u jakoj konkurenciji, zato je još sjajjnija, sa 199, a mislila sam da će 196 biti dovoljno, istakla je Topić na konferenciji za medije.

Ovo mi je podstrek za Evropsko prvenstvo u Birmingemu, spremna sam za velike visine, dodala je ona.

To je glavni cilj, konkurencija je skoro ista i daću sve od sebe, poručila je Topić.

Njen trener i otac Dragutin rekao je da ga Angelina uvek iznenadi koliko ozbiljno izlazi iz teških situacija i dodao da se nada nastavku sjajnih rezultata, sve do Olimpijskih igara, koje su svakako najveći cilj.

Predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković zahvalio se svima na podršci, državi posebno i naglasio da je srećan jer je budućnost srpske atletike svetla.