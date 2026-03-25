PREVAZIŠAO GRANICE REALNOG! Najstariji fudbaler ima 59 godina: Igra svoju 41. aktivnu sezonu, pre 30 je rastužio i Jugoslaviju

Fudbal je sport u kojem se rekordi ruše svakodnevno, ali ono što radi Kazujoši Miura prevazilazi granice realnog. Dok se većina njegovih vršnjaka odavno nalazi u zasluženoj sportskoj penziji, ovaj Japanac sa 59 godina na plećima i dalje obuva kopačke i izlazi na teren kao profesionalac!

Nedavnim nastupom u japanskoj ligi, Miura je još jednom potvrdio status najstarijeg aktivnog profesionalnog fudbalera na planeti. Iako je na terenu proveo svega nekoliko minuta, to je bilo sasvim dovoljno da podseti svet na svoju neverovatnu dugovečnost i karijeru koja prkosi zakonima biologije.

Za popularnog "Kazua", ovo je 41. profesionalna sezona. Tajna njegovog uspeha leži u gvozdenoj disciplini i strasti koja ne jenjava ni nakon četiri decenije borbe za bodove.

Još u martu 2021. godine, Miura je postavio rekord kao najstariji igrač u istoriji Džej-lige sa 54 godine i 12 dana, kada je ušao kao zamena protiv Urava Redsa. Od tada, on samo nastavlja da pomera granicu koju verovatno niko nikada neće dostići.

Njegova priča je neraskidivo vezana za uspon japanskog fudbala. Karijeru je počeo u Brazilu, želeći da uči od najboljih, a za reprezentaciju "Samuraja" odigrao je 89 utakmica i osvojio Azijski kup. Bio je ključna figura u prvom, istorijskom plasmanu Japana na Svetsko prvenstvo 1998. godine u Francuskoj, iako na kraju, odlukom selektora, nije bio deo konačnog sastava.

Kao igrač Kavasakija ostao je upamćen i javnosti u tadašnjoj Jugoslaviji. Igrajući za Japan, Mijura je u maju 1996. godine bio jedini strelac protiv Plavih na Kirin Kupu. Matirao je Aleksandra Kocića na isteku sata igre i rasplakao mnoge navijače u bivšoj Jugi, u momentu kada su Piksi, Dejo, Miha i ekipa izlazili iz ''ilegale''.

Autor: Marija Radić