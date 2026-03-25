AKTUELNO

Fudbal

NEVEROVATAN POKLON RODNOM KRAJU: Haland donirao rukopis o Vikinzima vredan 100.000 funti! Oborio OVAJ REKORD

Izvor: Beta, Foto: Tanjug AP/Alastair Grant ||

Norveški fudbaler Erling Haland odlučio je da donira retki rukopis, vredan 100.000 funti, o Vikinzima biblioteci u mestu u kojem je odrastao, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Fudbaler Mančester sitija, koji je najbolji strelac u istoriji reprezentacije Norveške sa 55 golova u 48 utakmica, zajedno sa ocem Alf-Inge Halandom kupio je rukopis za 1,3 miliona norveških kruna (oko 100.000 funti), što predstavlja rekord za prodaju knjige u Norveškoj.

Reč je o izdanju iz 1594. godine zasnovanom na delu srednjovekovnog istoričara Snorija Sturlusona, koje donosi priče o vikinškim kraljevima, kraljicama, ratnicima i običnim ljudima.

Haland je jedini sačuvani primerak poklonio biblioteci u Brineu, gde će biti izložen i dostupan javnosti.

"Želim da knjiga uvek bude otvorena kako bi ljudi mogli da čitaju o onima koji potiču iz kraja iz kojeg i ja dolazim", rekao je Haland za norveške medije.

Napadač je rođen u Lidsu, gde je njegov otac tada igrao, ali je odrastao u Brineu, na zapadu Norveške.

"Imao sam sreću da ostvarim svoj san kroz fudbal, ali znam da ne dobiju svi tu priliku. Knjige omogućavaju mnogima da sanjaju velike snove i pronađu svoj put", dodao je norveški reprezentativac.

Haland je trenutno najbolji strelac Premijer lige ove sezone sa 22 gola u 29 utakmica. Prošle godine bio je i najefikasniji u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, dok se Norveška plasirala na završni turnir prvi put od 1998. godine.

pročitajte još

PREVAZIŠAO GRANICE REALNOG! Najstariji fudbaler ima 59 godina: Igra svoju 41. aktivnu sezonu, pre 30 je rastužio i Jugoslaviju

Autor: Marija Radić

#Erling Haland

#Fudbaler

#Norveška

#Rukopis

#vikinzi

POVEZANE VESTI

Fudbal

