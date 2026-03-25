Memić, Marić i Čatleski najavili spektakularne borbe na Balkan Boxing 7 u Boru: Pokazaćemo da smo vrh svetskog boksa

Bor je spreman za bokserski spektakl! Pred nama je vrhunsko profi boks veče Balkan Boxing 7 u kome će ljubitelji plemenite veštine moći da uživaju u šest fantastičnih mečeva što garantuju i sama imena učesnika. U dvorani Sportski centar Bor 28. marta 2026. od 18 časova u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight čari plemenite veštine predstaviće nam mladi asovi ovog sporta kako Srbije, tako i zemalja iz regiona.

To je nagovestio i sam predsednik Balkan Boxinga, Uroš Jakovljević, koji je istakao da se najviše očekuje od Almira Memića, koji će se naći u ringu protiv Jaga Kizirije iz Gruzije.“Šest mečeva u Boru, sjajni bokseri i vrhuska predstava očekuju nas ovog vikenda u kome najviše očekujemo od srpskog reprezentativca Almira Memića. Balkan Boxing 7 zakazan je za 28. mart od 18.00 časova, a pre toga ćemo imati i druženje sa srpskom MMA zvezdom Markom Bojkovićem. Ovim putem čestitamo rođendan našem predsedniku Bokserskog saveza Srbije Nenadu Borovčaninu” – rekao je na konferenciji za medije održanoj u Beogradu tri dana uoči samog spektakla u Boru.Direktor Balkan Boxinga, Aleksandar Petković, istakao je da od Memićeve borbe očekuje da ode u šest rundi.

“Radujem se borbi Memića i njegovog protivnika, mislim da će ići preko šest rundi. Pokazaćemo opet da pripadamo vrhu evropskog i svetskog boksa. Imamo Marića, uspešnog momka, koji će pokazati šta sve zna i da Balkan Boxing pripada krugu najboljih organizacija profi boks revija na Starom kontinentu. Boks je olimpijski sport, u boksu je najbitnije da imaš organizaciju kao Balkan Boxing, odradili smo šest manifestacija od Tršića do Zvornika. Dva puta smo bili u Nemačkoj - Minhenu i Libeku. Imamo velike planove, borce, plan je da 2026. godine dokažemo da smo ozbiljniji, mislim da ćemo u Evropi biti među najboljima” – istakao je Petković.

Raspored mečeva 28. mart 2026. Bor:

Almir Memić - Iago Kiziria super middle (6 rundi)

Miljan Đorđević - Carlos Rivero cruiser (6 rundi)

Marco Marić - Karoly Botos (4 runde)

Matej Chatleski - Miloš Janjanin (4 runde)

Matija Radović - Ivan Krivačević (4 runde)

Benjamin Poturak - Pal Olah (4 runde)

Srpski bokserki as Almir Memić puca od samopouzdanja uoči profi meča u Boru.

“Protivniku želim veliku sreću da izdrži šest rundi. Nisu ga dosadašnji protivnici jako udarali, za sve postoji prvi put. Gruzijac me je isprozivao i rekao da će da me nokautira, to će teško ostvariti. Očekujte veliki broj mojih navijača, doći će veliki broj ljudi da me podrži, radim glavnu borbu” - rekao je Memić na konferenciji i istakao da su pripreme koje je imao u Mađarskoj i sami mečevi bili izuzetni.

Srpski bokser Marko Marić koji će za tri dana odraditi meč sa Karolijem Botošom u Boru zahvalio se svima koji su zaslužni što će se Balkan Boxing 7 održati na istoku naše zemlje.

Bokser Severne Makedonije, Matej Čatleski jedno je od glavnih imena koje će se pojaviti na spektakl u Boru okviru Balkan Boxinga 7, gde ćemo gledati najbolje takmičare sa ovdašnjih prostora u ringu. Njegov protivnik će biti Miloš Janjanin iz Prijedora.

“Očekujem žestoku borbu i mnogo akcije u sve četiri runde. Interesovanje u mojoj zemlji za ovu manifestaciju i sam moj meč je veliko. Severna Makedonija učestvuje na ovakvom velikom takmičenju i želi da od mene vidi kvalitetnog boksera koji će pokazati da iz male države dolaze bokseri koji mogu da se bore na najvišem nivou” – zaključio je Čatleski.

Autor: A.A.