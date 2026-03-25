ZVEZDA BEZ DVA CENTRA PROTIV BASKONIJE: Obradović odabrao tim za ključni meč u Vitoriji!

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Baskoniji u utakmici 33. kola Evrolige.

Trener crveno-belih Saša Obradović odabrao je 12 igrača za ovaj meč.

To su: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago.

Za razliku od "večitog" derbija, u Zvezdinom timu našao se Dejan Davidovac, a očekuje se da će Moneke igrati protiv bivšeg kluba. U timu Zvezde nema dvojice centara - Motiejunasa i Izundua.

Bila je dilema oko sastava Zvezde najviše zbog Ebuke izundua i Čime Monekea.

Izundu je zbog povrede propustio gostovanje Panatinaikosu i večiti derbi sa Partizanom, dok Moneke zbog povrede leđa nije ulazio u igru protiv crno-belih iako je bio u protokolu.

Pošto su obojica otputovali sa ekipom na špansku turneju, očekivalo se da će zaigrati na ova dva susreta.

Moneke je u postavi, dok je Izundu ostao van protokola.

Da li je odsustvo Izundua zbog povrede ili iz taktičkih razloga za sada nije poznato.

Zanimljivo da ni litvanski centar Donatas Motiejunas nije u timu, što je prvi put slučaj ove sezone u Evroligi.

Autor: A.A.