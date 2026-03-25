NAPETO DO SAMOG KRAJA: Košarkaši Crvene zvezde posle produžetka pobedili Baskoniju

Košarkaši Crvene zvezde su posle produžetka kao gosti pobedili Baskoniju rezultatom 108:100 u meču 33. kola Evrolige, u regularnom toku bilo je 91:91.

Zvezda sada ima učinak 19-14, dok je Baskonija posle osmog poraza u nizu ostala pretposlednja sa skorom 9-24.

Čima Moneke je predvodio Zvezdu ka pobedi protiv bivšeg kluba sa 22 poena, Džared Batler je dao 21, Džordan Nvora 20, Sami Odželej 15, a Kodi Miler-Mekintajer je dao devet poena i imao 13 asistencija.

Trent Forest je dao 31 poen za Baskoniju, Timote Luvavu-Kabaro 21, a Klement Friš 15.

Zvezda je posle prve deonice vodila 28:27, ali je Baskonija u drugoj četvrtini preokrenula i na poluvremenu imala dvocifrenu prednost - 52:42. Sredinom treće deonice Baskonija je vodila plus 13 - 60:47, ali se Zvezda vratila u meč serijom 9:0.

Posle 30 minuta igre bilo je 67:66 za Baskoniju. Zvezda je u poslednjoj deonici potpuno kontrolisala utakmicu do tri minuta pre kraja kad je vodila 84:77, ali je Baskonija stigla do izjednačenja 86:86 na 90 sekundi pre kraja, a zatim i povela 89:88 na 32 sekunde pre kraja. Dvadeset sekundi pre kraja Baskonija je povela 91:88. Dvanaest sekundi pre kraja Batler trojkom donosi izjednačenje, a šut za pobedu u regularnom toku meča nije pogodio Forest.

Trojkom Odželeja Zvezda je povela 104:100 na nešto više od minuta pre kraja produžetka, a zatim je isti igrač dao poene za 106:100 49 sekundi pre kraja i tako prelomio meč.

U narednom kolu, već u petak, Zvezda gostuje Barseloni.

