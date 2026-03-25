Obradović: Igrali smo protiv atipične ekipe, ali smo pronašli način da pobedimo

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle pobede nad Baskonijom posle produžetka (108:100, 91:91) da su njegovi izabranici igrali protiv atipične ekipe koja napada niskom petorkom, ali da su našli način da pobede.

"Ova utakmica je dokaz da je ovo možda jedna od najboljih sezona u Evroligi ikad. Nema lakih mečeva, igra se do kraja. Mogu da se požalim na to kako smo počeli meč, ali smo se podigli, defanzivno pre svega. Igrali smo protiv atipične ekipe koja napada sa niskom petorkom, ali smo pronašli način da pobedimo. Timska pobeda. Moramo bolje da ulazimo u utakmice ako želimo da budemo u vrhu na kraju", rekao je Obradović posle utakmice za TV Evrolige.

Autor: Marija Radić