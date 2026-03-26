'NAJBOLJA SEZONA U KARIJERI' Angelina Topić posle srebra u Poljskoj: Dugo sam znala da sam spremna! Medalja na EP gravni cilj!

Srpska atletičakra Angelina Topić podelila je utiske nakon velikog uspeha na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Poljskoj.

Podsetimo, Angelina je u Torunju osvojila srebrnu medalju u skoku uvis.

"Sezona je počela sa 198, lični i nacionalni rekord, pa pobeda u Beogradu na mitingu i posle toga probijena granica od dva metra. Pao mi je kamen sa srca jer sam dugo znala da sam spremna. Posle toga ova medalja, najveći uspeh u mojoj karijeri, jer je osvojena u jakoj konkurenciji, zato je još sjajjnija, sa 199, a mislila sam da će 196 biti dovoljno", istakla je Topić na konferenciji za medije.

Ovo mi je podstrek za Evropsko prvenstvo u Birmingemu, spremna sam za velike visine, dodala je ona.

"To je glavni cilj, konkurencija je skoro ista i daću sve od sebe", poručila je Topić.

Njen trener i otac Dragutin rekao je da ga Angelina uvek iznenadi koliko ozbiljno izlazi iz teških situacija i dodao da se nada nastavku sjajnih rezultata, sve do Olimpijskih igara, koje su svakako najveći cilj.

Predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković zahvalio se svima na podršci, državi posebno i naglasio da je srećan jer je budućnost srpske atletike svetla.

