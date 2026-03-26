DŽEKO NAJAVIO KRAJ?! Nemci otkrivaju: Završiće karijeru ako Šalke uđe u Bundesligu!

Nemački Bild otkriva da Džeko ozbiljno razmišlja da okači kopačke o klin.

Ugledni nemački list tvrdi da će proslavljeni napadač Edin Džeko okončati svoju profesionalnu karijeru ako Šalke uđe u Bundesligu.

Ovaj sjajni 40-godišnji napadač navodno je pred dolazak u klub naglasio da karijeru želi da završi uspehom, a to je u ovom slučaju plasman u elitni rang nemačkog fudbala.

"U upravi Šalkea postoji osećaj da će Edin Džeko završiiti karijeru u slučaju ulaska u Bundesligu" piše Bild i dodaje:

"Džeko je tokom razgovora pre transfera jasno stavio do znanja da bi voleo da uspešno završi karijeru."

Ipak, postoji i opcija da odigra još jednu sezonu u ovom klubu. Spreman je da ostane ako ne uspe da uvede tim u elitu.

Džeko je odigrao osam utakmica za Šalke i upisao šest golova i tri asistencije.

Šalke je trenutno lider u "Cvajti" a 52 osvojena boda, međutim, rivali im dišu za vratom, pa ih u preostalih sedam kola morati ozbiljno da se pomuče kako bi sačuvali lidersku poziciju.

Autor: Jovana Nerić