AKTUELNO

Fudbal

DŽEKO NAJAVIO KRAJ?! Nemci otkrivaju: Završiće karijeru ako Šalke uđe u Bundesligu!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Instagram.com/ed_dzeko ||

Nemački Bild otkriva da Džeko ozbiljno razmišlja da okači kopačke o klin.

Ugledni nemački list tvrdi da će proslavljeni napadač Edin Džeko okončati svoju profesionalnu karijeru ako Šalke uđe u Bundesligu.

Ovaj sjajni 40-godišnji napadač navodno je pred dolazak u klub naglasio da karijeru želi da završi uspehom, a to je u ovom slučaju plasman u elitni rang nemačkog fudbala.

"U upravi Šalkea postoji osećaj da će Edin Džeko završiiti karijeru u slučaju ulaska u Bundesligu" piše Bild i dodaje:

"Džeko je tokom razgovora pre transfera jasno stavio do znanja da bi voleo da uspešno završi karijeru."

Ipak, postoji i opcija da odigra još jednu sezonu u ovom klubu. Spreman je da ostane ako ne uspe da uvede tim u elitu.

Džeko je odigrao osam utakmica za Šalke i upisao šest golova i tri asistencije.

Šalke je trenutno lider u "Cvajti" a 52 osvojena boda, međutim, rivali im dišu za vratom, pa ih u preostalih sedam kola morati ozbiljno da se pomuče kako bi sačuvali lidersku poziciju.

Autor: Jovana Nerić

#Edin Džeko

#Fudbaler

#Karijera

#fudbal

#Šalke

POVEZANE VESTI

Fudbal

U kući imam jednu sliku, da deca znaju odakle im hleb na stolu: Zaradio je više i od Đokovića, a naslednike uči da budu skromni

Fudbal

'Kada kažem da sam Bog, ne šalim se' Hit intervju Zlatana Ibrahimovića - potpuno otvoreno o SVIM TEMAMA: Oni koji kažu da je fudbal bolji od se*sa ima

Ostali sportovi

Đokovićev ljuti rival završio karijeru – 'tukli su se i lomili rekete'

Fudbal

Potresna ispovest Srbina koji je tri i po minuta bio MRTAV NA TERENU! Gudelj ostavio ljude u šoku: SPASAO ME JE BOŽJI ANĐEO! Tunel je bio sve tamniji!

Domaći

OVAKO IZGLEDA DVORAC ZLATANA IBRAHIMOVIĆA VREDAN MILION I PO DOLARA! Teniski teren, bazen, nekoliko spratova, evo gde se baškari kao sultan (VIDEO)

Svet

Rusi upali u novi grad, Krasnogorovka pred padom! Nemci priznali: Putinova vojska već krenula na stambene četvrti!