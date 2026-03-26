NIKOLA JOKIĆ OPET ISPISAO ISTORIJU! Odigrao bolje nego pre 24 sata i neviđenim tripl-dablom doneo pobedu (VIDEO)

Ma, šta smo mi to gledali u noći između srede i četvrtka uživo u prenosu iz Kolorada i Bol Arene! Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Dalas Maverikse sa velikih 142:135 i tako došli i do četvrtog uzastopnog slavlja u najvažnijem delu ligaške faze kampanje. Dvojac domaćina je briljirao...

Nije čudo kada napišemo da je jedan od njih dvojice Nikola Jokić, koji je odigrao još bolji meč nego prošle noći protiv Finiksa. Sada je Srbin upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija, približio se tripl-dabl proseku na kraju kampanje i zaokružio 30. dvocifreni učinak u tri kategorije ove sezone. Nerealno. Nije ga previše služio šut (8/19), ali ima koga jeste.

Džamal Marej je utakmicu okončao sa 53 poena, šest skokova i četiri asistencije, odigravši jedan od najboljih mečeva u svojoj karijeri. Gađao je iz igre čak 19/28, pogodio devet trojki iz četrnaest pokušaja!

Perotiv takve mašinerije Dalas jednostavno nije mogao da izdrži do samog kraja, iako je bilo neizvesno do četiri minuta pred završetak okršaja, samo 24 časa nakon što su igrači Nagetsa nakon kasnog sletanja slavili i u Arizoni.

Od prvog kvartala je bilo jasno da će ovo biti utakmica na veliki broj poena, iako nije odmah delovalo da će oba tima preći brojku od 130. Klackalicu iz prvog poluvremena, Denver je preokrenuo u svoju korist do pauze, kada je poveo sa 68:59.

Ovog puta je do tripl-dabla Jokić došao za oko 22 minuta, četiri, pet minuta sporije nego dan ranije, ali je nakon toga upisao i ubedljivije brojke. Rezultatski je bilo muke za Denver, koji jeu trećoj deonici spao samo na plus jedan (93:92), vratio se i do plus dvanaest, i više navrata jedanaest, ali je na pomenutih četiri minuta do kraja bilo samo 127:126.

Magični tajm-aut Dejvida Adelmana je sve preokrenuo, dve trojke su ubačene i ušlo se u mirnu završnicu, u kojoj su i Jokić i Marej dodatno unapredili svoje brojke.

Denver posle ovog meča ima skor 46-28 i siguran je na četvrtom mestu, sa nadom da će bar tu ostati, ili pojuriti Los Anđeles Lejkerse na trećem. Dalas je bez šanse za plej-in, na trinaestoj poziciji sa skorom 23-49.

Pejtson Votson je, inače, dodao u pobedničkom timu 21 poen, dok su na drugoj strani Kuper Fleg sa 26/7/7, Nađi Maršal sa 21 poenom i Pi Džej Vašington sa 19 i 15 skokova bili najbolji.

Autor: Jovana Nerić