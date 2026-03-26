Kalkulacije koje zanimaju crveno-belu javnost: Kako Zvezda može do TOP 6 Evrolige, postoji jedna važna stvar

Košarkaši Crvene zvezde su sinoć ostvarili veoma važnu pobedu u ovkiru 33. kola Evrolige, nakon što su pobedili Baskoniju na gostovanju posle produžetaka - 106:100. Poraz bi ekipu Saše Obradovića odvojio od glavnog cilja i plasmana u TOP 6, ali je trijumf pospešio šanse za taj poduhvat. Šta je potrebno Crvenoj zvezdi kako bi preskočila doigravanje?

Pa, prvo je važno za tim sa Malog Kalemegdana da odigra prema očekivanjima i da kojim slučajem ne prepusti poziciju u plej-inu Dubaiju, pa čak i Makabiju. Pogotovo pošto sa ekipom iz ABA lige ima skor 1:1, ali negativnu koš razliku koja tim Jurice Golemca stavlja ispred crveno-belih.

Zvezdin raspored:

Crvena zvezda igra protiv Barselone u gostima već u petak, a pobeda bi donela velike šanse ka ostvarenju cilja i plasmana u TOP 6. Posle crveno-bele očekuje većiti derbi portiv Partizana, a domaćin će biti u duelu sa Parizom. Posle sledi najvažnije gostovanje za srpsku ekipu - protiv Asvela, dok je Real Madrid u Španiji poslednja prepreka u regularnom delu.

KALKULACIJE:

I dalje je rano gledati kalkulacije, ali je sada već otprilike jasno čemu bi Zvezda pre svega trebalo da se nada. Zvezda sa Panataniakosom ima skor 1:1, uz koš razliku +10. Pozitivna je i protiv Monaka, gde je zabeležila obe pobede. Barselona je u Beogradu slavila sa 10 poena razlike, pa bi eventualni trijumf sa većom razlikom bio astronomski bitan za Zvezdu, ukoliko bi se obe ekipe našle na istom skoru. Crvena zvezda je u prvom duelu savladala Real Madrid sa +14 i u poslednjem kolu, ako bi pobeda Madriđana dovodila do izjednačenaja na tabeli, crveno-beli ne smeju da budu poraženi sa 15 i više poena.

Crvena zvezda bi mogla trijumfima u Beogradu (Partizan i Pariz), kao i na gostovanju Asvelu da sebe stavi gotovo u pol poziciju, pa bi u nekom scenariju oba meča u Španiji bila "nebitna" za konačni plasman. Naravno, sve će zavisiti i od ostalih ekipa.

Autor: Jovana Nerić