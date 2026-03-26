Hamilton: Nisam izgubio ono što sam imao, daćemo sve od sebe

Vozač Ferarija Luis Hamilton izjavio je da "nije izgubio ono što je imao" i dodao da će njegov tim dati sve od sebe na predstojećoj Velikoj nagradi Japana u šampionatu Formule 1, preneo je danas AP.

Hamilton se trenutno nalazi na četvrtom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 33 boda. On je prvu trku u novoj sezoni za VN Australije završio na četvrtom mestu, dok je na VN Kine zauzeo treću poziciju.

Vozač Ferarija je izjavio da je rešio da ignoriše kritičare.

"Jednostavno ne dozvoljavam da sve te reči koje izlaze iz usta ljudi stanu na put saznanju ko sam zapravo i šta mogu da uradim. Nisam izgubio ono što sam imao", rekao je Hamilton na konferenciji za novinare.

Hamiltonu je dodao da je najvažnije da ove sezone ima bolid koji, može da se bori za pobede.

"Korak po korak. Trudimo se da nadogradimo ono što imamo u pogledu performansi, ali Mercedes je i dalje ispred. I dalje imamo zaostatak koji bi trebalo da smanjimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe", naveo je Hamilton.

On je ponovio da nikada nije izgubio samopouzdanje.

"To je prirodan deo procesa kod sportiste. Proći ćete kroz takve sezone i, u nekim od najtežih vremena, jedna od najvažnijih stvari je povratak i to je ono što sam uradio ove godine", dodao je vozač Ferarija.

Hamilton je priznao da naporno trenira uoči VN Japana.

"Znam da nijedan od vozača protiv kojih se trkam nije trenirao tako naporno kao ja i dao sve od sebe, posebno u mojim godinama", istakao je Hamilton, koji je sedam puta u karijeri osvojio šampionsku titulu u F1.

Trka za VN Japana biće vožena u nedelju, 29. marta.