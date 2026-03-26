'FILMSKI JE IGRATI ZA PARTIZAN I TE NAVIJAČE!' Kakve reči Arijana Lakića: Fokusiramo se na nas, žao nam je što ne možemo dalje

Crno-beli će u petak od 20.30 časova biti domaćin španskom timu.

Valensija je trenutno četvrta na tabeli i u dobroj je situaciji kada je reč o trci za Top 6 koja još nije gotova.

"Drago mi je što smo izvukli pobedu protiv Asvela i treba sada bolju partiju da prikažemo protiv Valensije. Igra bolje, mnogo je bolja i na tabeli... Odigrali smo bili dobru utakmicu u Valensiji, ali tada je Penjaroja tek došao i pokušavali smo da se uigramo. Sada smo dosta spremniji nego tada i jedva čekam", rekao je Arijan Lakić.

Partizan se nalazi u odličnoj formi i u nizu od četiri uzastopne evroligaške pobede, ali je nažalost, zbog lošijih rezultata u prvom delu sezone ostao bez šansi za plasman u 10 najboljih timova.

"Samo se fokusiramo na nas, moramo da gledamo svoje. Ne možemo da idemo dalje, žao nam je. Treba da se držimo ovoga što radimo i spremimo se za nastavak sezone koji je stvarno bitan".

Nameće se pitanje da li crno-beli razmišljaju o narednoj sezoni.

"Ne obazirem se na sledeću sezonu, i dalje sam u ovoj. Ne želim da se fokusiram na ono što sledi, jer moramo da guramo ono što sada ide".

Upravo na utakmici protiv Valensije snimaće se film o Partizanu.

"Nisam znao da će biti tu. To je sve super, Partizan je pokazao ovih godina u Evroligi da je veliko ime, plus i navijači. Filmski je igrati za Partizan i te navijače. Nadam se da će i sutra sve tako izgledati", zaključio je Lakić.

