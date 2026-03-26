Transrodnim ženama zabranjen nastup na Olimpijskim igrama

Međunarodni olimpijski komitet je zabranio transrodnim ženama da se takmiče u svim ženskim disciplinama!

Kako se navodi, ovo ograničenje se odnosi na pravo učešća u bilo kojoj ženskoj kategoriji na Olimpijskim igrama, ali i bilo kom drugom događaju pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta. To uključuje pojedinačne i ekipne sportove.

Igre će sada biti ograničene na biološke žene, a sve će biti utvrđeno na osnovu jednokratnog genetskog testa.

Ova nova politika se zasniva na izvršnoj uredbi predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa uoči Olimpijskih igara 2028. godine koje će biti održane u Los Anđelesu.

Nijedna žena koja je izvršila tranziciju iz muškog u ženski pol se nije takmičila na Zimskim olimpijskim igrama prema izvorima, iako je bilo mnogo kontroverzi, a zasad nije jasno koliko se transrofnih žena takmiči na olimpijskom nivou.

Autor: S.M.