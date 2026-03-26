GOREĆE ARENA! Zvezda pustila karte za evroligaški derbi: Evo kako do ulaznica za meč odluke protiv Partizana!

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet, nakon duplog kola u Španiji, naredni meč u Evroligi igraju sledećeg četvrtka, 2. aprila 2026. godine, protiv večitog rivala Partizana.

Za ovaj duel 35. kola vlada nezapamćeno interesovanje, a klub je odlučio da prodaju karata otpočne već u ponedeljak.

Pravila kupovine: Prednost imaju sezonci!

Prodaja ulaznica počinje u ponedeljak, 30. marta, tačno u 12 časova. Kao i do sada, karte se mogu nabaviti onlajn ili na zvaničnim prodajnim mestima kluba, ali uz jedan važan uslov:

Onlajn prodaja: Potreban je unos QR koda sa sezonske karte. Jedna sezonska karta omogućava kupovinu do 4 dnevne ulaznice.

Prodajna mesta: Uz sezonsku kartu na uvid, takođe je moguće kupiti maksimalno 4 karte po izboru.

Gde i kada možete kupiti karte?

Navijači svoje ulaznice mogu nabaviti na sledećim lokacijama:

KKCZ Shop – Arena (Plato sever):

Ponedeljak (30.03.): 12:00 – 15:00h

Utorak i sreda (31.03. i 01.04.): 12:00 – 20:00h

KKCZ Shop – Mitropolita Petra:

Od ponedeljka do srede: 12:00 – 20:00h

Arena (Blagajna jug):

Četvrtak (02.04. – dan utakmice): Od 12:00h do početka meča.

S obzirom na to da je ovaj derbi direktna borba za "prolaz" dalje, očekuje se da Arena bude ispunjena do poslednjeg mesta. Zvezdaši, požurite po svoje ulaznice!

