ODLAZAK ČUVENOG FUDBALERA: Preminuo legendarni 'Mister dve milijarde'

Legendarni italijanski napadač Đuzepe Bepe Savoldi preminuo je u 79. godini.

Tužnu vest je saopštio njegov sin Đanluka putem društvenih mreža.

Savoldi je ostavio veliki trag u italijanskom fudbalu tokom sedamdesetih godina prošlog veka, ostaće upamćen kao prvi fudbaler na svetu čiji je transfer iznosio neverovatnih dve milijarde lira, zbog čega je i dobio kultni nadimak "Mister dve milijarde".

Taj istorijski prelazak dogodio se 1975. godine kada je iz Bolonje prešao u Napoli, što je u to vreme bio apsolutni svetski rekord.

