NEOČEKIVANO IZNENAĐENJE! Ana Ivanović se vraća na teniski teren – poznato i kada!

Ljubitelji tenisa širom sveta su u transu! Nekadašnja prva teniserka sveta i miljenica srpske publike, Ana Ivanović, ponovo će uzeti reket u ruke i izaći na megdan svojoj velikoj prijateljici u meču koji će ispisati istoriju.

Sve oči biće uprte u 20. jun i travnate terene u Bad Homburgu, gde će se odigrati meč koji je mnogo više od običnog teniskog duela. Naime, legendarna Anđelik Kerber, trostruka grend slem šampionka, izabrala je upravo našu Anu za svoju protivnicu u zvaničnom oproštajnom meču pred domaćom publikom.

Emotivan oproštaj i "zatvaranje kruga"

Iako se Kerber zvanično povukla nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, njena želja je bila da poslednji ples odigra protiv osobe koja joj je obeležila karijeru i život van terena.

"Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo, ona je jedna od mojih najboljih prijateljica. Nas dve jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem poslednjem meču", poručila je Nemica, bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i US opena.

Ana u "full" treningu: Ne dolazi samo kao prijateljica!

Da se Ana Ivanović ne šali i da povratak na teren shvata maksimalno ozbiljno, potvrđuju i informacije da je poslednjih nedelja ušla u režim intenzivnih treninga. Naša šampionka želi da na najbolji način uveliča oproštaj svoje koleginice, ali i da pokaže da magija u njenim rukama nije nestala.

"Presrećna sam što mogu da proslavim Anđinu veličanstvenu karijeru. Podelile smo toliko zajedničkih trenutaka na turu i mnogo mi znači što sam ovde, ne samo kao igračica, već i kao prijateljica", izjavila je Ana.

Spektakl u Bad Homburgu zakazan je za 15.30 časova, čime će zvanično biti otvoren WTA turnir na travi.

Autor: D.S.