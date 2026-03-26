KRAGUJEVAC PONOVO CENTAR ŠAHA: Otvoreno prvenstvo Srbije za veterane, velemajstori u borbi za svetsku vizu! (FOTO)

U hotelu "Šumarice" u Kragujevcu svečano je otvoreno Prvenstvo Srbije u šahu za veterane, koje se održava od 26. do 29. marta. Ovaj prestižni turnir okupio je 35 najboljih takmičara, među kojima je čak pet velemajstora, a pobednici će osigurati plasman na Svetsko prvenstvo u Vrnjačkoj Banji.

Turnir su simboličnim povlačenjem prvog poteza otvorili Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu, i Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Povratak stare slave

Grad Kragujevac, pod čijim se pokroviteljstvom održava takmičenje, ima jasnu nameru da vrati šah tamo gde mu je i mesto – među najcenjenije sportove u gradu.

"Kragujevac nastavlja tradiciju podrške sportu i promocije pravih vrednosti. Želimo da našem gradu vratimo staru slavu kada je bio centar ovog viteškog sporta. Ovo je korak ka obnavljanju tog statusa", poručio je Stevović.

Šah kao most koji spaja ljude

Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić, istakao je važnost buđenja šaha u ovom delu Srbije i najavio nove velike događaje.

"Saradnja Grada i Saveza doneće nam i rapid turnir 'Trofej Kragujevca' sredinom maja. Šah je poput mostova koji spajaju ljude i izuzetno je važno da se on ponovo aktivira u punom kapacitetu", istakao je Jorgić.

Takmičenje se odvija u kategorijama 50+ i 65+, a Kragujevčani i gosti grada imaće priliku da do 29. marta prate partije vrhunskih majstora na crno-belim poljima.

Autor: D.S.