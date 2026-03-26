KRAGUJEVAC PONOVO CENTAR ŠAHA: Otvoreno prvenstvo Srbije za veterane, velemajstori u borbi za svetsku vizu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: ŠSS ||

U hotelu "Šumarice" u Kragujevcu svečano je otvoreno Prvenstvo Srbije u šahu za veterane, koje se održava od 26. do 29. marta. Ovaj prestižni turnir okupio je 35 najboljih takmičara, među kojima je čak pet velemajstora, a pobednici će osigurati plasman na Svetsko prvenstvo u Vrnjačkoj Banji.

Turnir su simboličnim povlačenjem prvog poteza otvorili Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu, i Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije.

Foto: ŠSS

Povratak stare slave

Grad Kragujevac, pod čijim se pokroviteljstvom održava takmičenje, ima jasnu nameru da vrati šah tamo gde mu je i mesto – među najcenjenije sportove u gradu.

Foto: ŠSS

"Kragujevac nastavlja tradiciju podrške sportu i promocije pravih vrednosti. Želimo da našem gradu vratimo staru slavu kada je bio centar ovog viteškog sporta. Ovo je korak ka obnavljanju tog statusa", poručio je Stevović.

Foto: ŠSS

Šah kao most koji spaja ljude

Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić, istakao je važnost buđenja šaha u ovom delu Srbije i najavio nove velike događaje.

Foto: ŠSS

"Saradnja Grada i Saveza doneće nam i rapid turnir 'Trofej Kragujevca' sredinom maja. Šah je poput mostova koji spajaju ljude i izuzetno je važno da se on ponovo aktivira u punom kapacitetu", istakao je Jorgić.

Takmičenje se odvija u kategorijama 50+ i 65+, a Kragujevčani i gosti grada imaće priliku da do 29. marta prate partije vrhunskih majstora na crno-belim poljima.

Autor: D.S.

