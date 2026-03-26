Almir Memić dobio ozbiljno upozorenje pred meč u Boru: Kiziriju ne zovu slučajno 'Opasni čovek'

Šampion Srbije u srednjoj kategoriji u olimpijskom boksu, Almir Memić, u subotu 28. marta ima svoju petu profesionalnu borbu, gde će se na Balkan Boxing 7 u Boru odmeriti snage sa iskusnim Gruzijcem - Iagom Kizirijom.

Ovaj meč je glavni događaj večeri, a Memić i Kizirija su imali svoje prvo suočavanje na zvaničnoj konferenciji za medije u sredu.

Tu smo mogli da vidimo ozbiljnu tenziju između boksera, pa deluje da će u Boru sve da pršti od udaraca i ljubitelji plemenite veštine će moći da uživaju u sjajnoj borbi, jer su oba boksera poznati po napadačkom stilu.

Meč super-srednje kategorije (do 76,203 kg) predviđen je u šest rundi, a Memić je na konferenciji najavio da bi meč mogao da traje kraće, iako Kizirija u dosadašnjoj profi karijeri, gde ima 11 pobeda i 18 poraza, nikad nije bio nokautiran.

- Uvek postoji prvi put. Možda ga i raniji protivnici nisu dovoljno jako udarali - rekao je Memić, koji je poželeo sreću rivalu, jer će mu, kako je rekao "biti potrebna".

Da Almir Memić ne sme da se opušta, upozorio je Luka Popović, generalni menadžer Saveza profesionalnog boksa Srbije (SPBS), koji je i "meč mejker" predstojeće profi revije u Boru, koji je za portal Boks Fokus analizirao Iaga Kiziriju.

- Kizirija je veoma iskusan bokser. Ima 35 godina, upisao je mnogo mečeva i u amaterskom boksu. Učestvovao je i u Svetskoj seriji AIBA poluprofesionalne lige, gde su prodefilovali svetski asovi poput Usika, Lomačenka, Džojsa, Džošue, Joke. Reč je o borcu koji zaslužuje respekt. Neki inostrani prijatelji iz sveta boksa su mi rekli da nije mudro što sam odabrao Kiziriju i da je on veoma opasan, posebno za mlade boksere u usponu, među koje spade naš Almir Memić - istakao je Popović.

Popović je istakao i da mu se nije svidelo što je Almir Memić pred borbu u Boru učestvovao na Bočkai kupu u Mađarskoj, gde je doživeo povredu arkade, koja je sada sanirana.

- Ja ne bih dozvolio Memiću da boksuje na turniru u Mađarskoj, da sam bio u poziciji da odlučujem, upravo zbog mogućnosti povrede, koja se nažalost dogodila. Ali, srećom, povreda nije bila velika, i Memić je uspeo da je sanira. Verujem da će Memić da bude na visini zadatka, da će pronaći način da stigne do pobede. Ipak, savetujem mu da bude oprezan. Nije slučajno što Kizirija ima nadimak "Opasan čovek". On je većinu mečeva boksovao na gostujućem ringu. Prošle godine je u Minhenu pobedio tehničkim nokautom rivala koji je imao u tom trenutku skor 17-1.Uprkos opštoj proceni da je favorit, savetujem Memiću da bude oprezan, pogotovo u početnim rundama, da ne juriša po svaku cenu da meč dobije nokautom. To je u boksu često "dvosekli mač". Memić nije neiskusan, zna on za ovo bokserko, nepisano pravilo - zaključio je Popović.

Fight card u Boru

Super-srednja (76,203 kg) u 6 rundi: Almir Memić (5-0, 2 KO) - Jago Kizirija (Gruzija, 11-18, 7 KO)

Kruzer (do 90,716 kg) u 6 rundi: Miljan Đorđević (21-2, 11 KO) - Karlos Rivero (Venecuela, 32-11-1, 21 KO)

Polusrednja (do 69,853 kg) u 4 runde: Marko Marić (Švajcarska, 5-0, 4 KO) - Karolj Botoš (Mađarska, 3-5, 3 KO)

Poluteška (do 79,374 kg) u 4 runde: Matej Čatleski (S. Makedonija, 2-0) - Miloš Janjanin (BiH, 17-79, 14 KO)

Polusrednja (do 69,853 kg) u 4 runde: Matija Radović (Crne Gora, 1-0) - Ivan Krivačević (profi debi)

Poluteška (do 79,374 kg) u 4 runde: Benjamin Poturak (BiH, 1-0, 1 KO) - Pal Olah (Mađarska, 11-73-4, 8 KO)

Autor: Marija Radić