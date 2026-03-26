PAUNOVIĆ NE PREDAJE VILJAREAL ŠPANCIMA: Nismo došli u goste, došli smo da se TAKMIČIMO! Selektor i Pavlović otkrili tajni plan za 'Furiju'

Fudbalska reprezentacija Srbije doputovala je u Španiju, gde će sutra na stadionu "Keramika" odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope. Selektor Veljko Paunović poručio je direktno sa konferencije za medije da za "Orlove" ne postoje prijateljske utakmice i da u petak idu na rezultat.

Atmosfera u Viljarealu je radna, a srpski tim je odmah nakon sletanja osetio travu stadiona na kojem će sutra pokušati da sruši jednu od najboljih selekcija sveta.

Paunović: Španija je test, ali mi imamo odgovor

Selektor je od prvog dana okupljanja u Staroj Pazovi nametnuo pobednički mentalitet, a to je ponovio i pred španskim novinarima.

"Sve je bitno – i kako ćemo funkcionisati kao tim i kakav ćemo rezultat napraviti. Španija će nas testirati u svim fazama igre, a mi smo došli ovde da se takmičimo. Samo iz takvog pristupa proizilazi ono najbolje", istakao je Paunović.

Pavlović o novoj formaciji: "Moj posao je sada drugačiji"

Stub odbrane, Strahinja Pavlović, potvrdio je da Srbija uigrava novi sistem koji bi mogao da iznenadi Špance.

Promena taktike: "Igramo u drugačijoj formaciji nego ranije. Možda neću toliko učestvovati u napadu, moj zadatak je sada drugačiji, ali ekipa izgleda dobro", kaže popularni Kalaba.

Povratnici u tim: Pavlović je naglasio da je povratak nekih igrača u reprezentaciju doneo dodatnu snagu i dobru energiju u svlačionicu.

Susret starih znanaca

Posebno upečatljiv momenat na stadionu "Keramika" bio je srdačan susret selektora Luisa de la Fuentea i Veljka Paunovića, koji se izuzetno poštuju. Španski selektor se posebno pozdravio i sa Nemanjom Gudeljem, kojeg odlično poznaje iz španske Primere.

Utakmica se igra u petak, 27. marta, a cela Srbija će biti uz male ekrane da vidi može li Paunovićeva četa da napravi podvig protiv šampiona.

