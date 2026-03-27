KRAJ DRAMATIČNIH DUELA: Ovo su svi parovi finala baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo

Fudbalska groznica trese Evropu! Nakon dramatičnih polufinalnih duela, dobili smo osam reprezentacija koje će se u direktnim okršajima boriti za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine. Turska, Češka, Danska, Italija, Poljska, tzv. Kosovo, Švedska i Bosna i Hercegovina overili su karte za finala baraža, a odluka o putnicima na severnoamerički kontinent paće sledećeg utorka.

Najveću pažnju regionalne javnosti privlači Put A, gde će reprezentacija Bosne i Hercegovine na svom terenu u Zenici dočekati Italiju. "Zmajevi" će pred prepunim tribinama pokušati da naprave senzaciju protiv "Azura" i izbore vizu za Mundijal. Italijani, s druge strane, ne žele novi šamar i propuštanje još jednog velikog takmičenja, pa se u Zenici očekuje pravi "rat" na terenu.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u ostalim stazama. U okviru Puta B, Švedska će u Solni ugostiti Poljsku. Biće to duel dve fizički dominantne ekipe, gde će nijanse odlučivati o putniku na SP.

U okviru Puta C, tzv. Kosovo će u Prištini igrati protiv selekcije Turske. Turska važi za favorita, ali vreli domaći teren u Prištini biće veliki ispit za njihove ambicije.

Konačno, u Putu D, u Pragu će snage odmeriti Češka i Danska. Dve selekcije koje gaje sličan, disciplinovan stil fudbala, obećavaju veliku borbu do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Sve finalne utakmice na programu su 31. marta.

Parovi finala baraža (31. mart):

Put A: BiH – Italija (Zenica)

Put B: Švedska – Poljska (Solna)

Put C: tzv. Kosovo – Turska (Priština)

Put D: Češka – Danska (Prag)

Pobednici ovih duela pridružiće se najboljim svetskim selekcijama na Mundijala koje se održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor: Marija Radić