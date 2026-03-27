PAUNOVIĆEVI ORLOVI PROTIV PRVAKA EVROPE: Evo od koliko sati možete pratiti prenos meča Španija - Srbija

Fudbaleri Srbije gostuju Španiji u prijateljskoj utakmici na stadionu "Keramika" u Viljarealu.

Utakmica protiv aktuelnog prvaka Evrope biće idealan pokazatelj selektoru Srbije Veljku Paunoviću gde se trenutno nalazi selekcija koju je preuzeo krajem prošle godine u odnosu na najjače reprezentacije Starog kontinenta.



"Rekao sam igračim da utakmica može da se pobedi, izgubi i da se igra nerešeno. Ali ne može ništa sa strahom. Moramo da prihvatimo mogućnost teškog protivnika i ishoda. Nema mesta za strah. Svi očekuju da jednog dana može da igra finale velikog takmičenja. Ako hoćemo da igramo finale, moramo da igramo sa najboljima. Ako se krijemo, nećemo biti spremni za tako nešto. Uvek kažem – da se takmičimo i budemo u najboljoj mogućoj formi da nekoga pobedimo. Ne postoji drugi put. Samim tim to je i naš san, da igramo velika takmičenja. Naš cilj je da se suočimo sa najboljim ekipama. Možda nismo sad spremni, ali prilika ne bira momenat – istakao je Paunović.

Utakmica Španija - Srbija počinje u 21 čas.

Posle meča sa Španijom fudbaleri Srbije će ugostiti Saudijsku Arabiju u utorak, 31. marta, u Bačkoj Topoli.

Prema prvobitnom planu, Srbija je u Dohi trebalo da igra sa sa Katarom i Saudijskom Arabijom, ali su mečevi otkazani zbog bezbedonosne situacije na Bliskom istoku.

Španija je takođe trebalo da se u ovom terminu sastane sa Argentinom u tzv. "Finalisimi", duelu prvaka Evrope i Južne Amerike u Kataru, ali je i taj meč otkazan iz istih razloga.

