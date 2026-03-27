MOGU LI CRNO-BELI DA UPIŠU I PETU UZASTOPNU POBEDU U EVROLIGI? Evo od koliko sati možete da gledate utakmicu Partizan - Valensija!

Partizan je vezao četiri pobede u najjačem evropskom takmičenju i trenutno je 15. na tabeli sa skorom 13/20. Valensija je četvrta sa 21 pobedom i 12 poraza.

Košarkaši Partizana večeras od 20.30 dočekuju Valensiju u utakmici 34. kola Evrolige.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je u Beogradu da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv Valensije u Evroligi i dodao da crno-beli moraju da budu pametni u napadu i čvrsti u odbrani.

"Valensija ima izvanrednu sezonu, kako u Evroligi, tako i u domaćem prvenstvu. Igraju u veoma visokom ritmu, izuzetno brzo, i imaju veliki broj talentovanih igrača. Očekuje nas veoma teška utakmica, jer su u dobroj formi i bore se da sezonu završe među prve četiri ekipe", rekao je Penjaroja.

Autor: D.Bošković