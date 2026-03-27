EPSKI SKANDAL NAVIJAČA LAŽNE DRŽAVE KOSOVO! Sramotno skandiranje - zbog ovoga moraju biti kažnjeni! Bahata provokacija i to tamo gde ih ne priznaju! (VIDEO)

Navijači tzv. Kosova skandirali su "UČK" u Bratislavi...

Fudbalska reprezentacija lažne države Kosovo savladala je Slovačku u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo i to posle preokreta u Bratislavi.

Slovaci su vodili sa 2:1 na poluvremenu, ali su fudbaleri selekcije tzv. Kosova stigli do pobede rezultatom 3:4 i za plasman na Mundijal boriće se protiv Turske u Prištini.

Veliki skandal napravili su navijači lažne države na tribinama stadiona u Bratislavi gde se orilo "UČK, UČK"... Ako ima nekog ko ne zna, reč je o paravojnoj formaciji koja je godinama terorisala stanovništvo na Kosovu i Metohiji, a zatim i na teritoriji Severne Makedonije, tako da bi FIFA i UEFA trebalo da reaguju i kazne Savez lažne države. Pogledajte kako je sve to izgledalo:



Da situacija bude još sramotnija, Slovačka je jedna od država koje nisu priznale nezavisnost lažne tvorevine, tako da je provokacija definitivno upućena i domaćinu.

Autor: D.Bošković