NIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA BLISTA U AMERICI! Srbin upisao moćan dabl-dabl, ali ni to nije pomoglo njegovom timu da izbegne KATASTROFU!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Duane Burleson ||

Ekipa Oklahoma Siti Blu doživela je ubedljiv poraz, ali je Nikola Topić odigrao još jedan sjajan meč.

Potvrdio je Nikola Topić još jednom da se nalazi u fenomenalnoj formi.

Srpski as ostvario je moćan dabl-dabl sa 20 poena i deset asistencija, ali ni to nije pomoglo njegovoj ekipi Oklahoma Siti Blu, da izbegne ubedljiv poraz u G ligi na gostovanju Ajova Vulvsima rezultatom 133:106.

Nastavila je ova ekipa da beleži slabe rezultate, te su sada na skoru 12-23, ali i pored katastrofalnog timskog učinka raduje to što Topić igra zaista sjajno.

Uz dabl-dabl, Srbin je imao i čak 58% šut iz igre, tako da je jasno da napreduje iz dana u dan i da je moguće da ćemo ga uskoro videti i u NBA ligi.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Košarka

NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Opet je blistao, ali uzalud! Ni čudesan TRIPL-DABL Srbina nije pomogao očajnom Denveru!

Košarka

Nikola Topić je među izabranima: Mladi Srbin počinje NBA karijeru, evo u kom timu

Košarka

Nikola Topić postigao 15 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Košarka

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 29 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Košarka

SVAKA ČAST! Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo na terenu posle lečenja raka! Dočekale ga ovacije i aplauz (VIDEO)

Košarka

NIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA: Nova sjajna partija srpskog košarkaškog bisera (VIDEO)