NIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA BLISTA U AMERICI! Srbin upisao moćan dabl-dabl, ali ni to nije pomoglo njegovom timu da izbegne KATASTROFU!

Ekipa Oklahoma Siti Blu doživela je ubedljiv poraz, ali je Nikola Topić odigrao još jedan sjajan meč.

Potvrdio je Nikola Topić još jednom da se nalazi u fenomenalnoj formi.

Srpski as ostvario je moćan dabl-dabl sa 20 poena i deset asistencija, ali ni to nije pomoglo njegovoj ekipi Oklahoma Siti Blu, da izbegne ubedljiv poraz u G ligi na gostovanju Ajova Vulvsima rezultatom 133:106.

Nastavila je ova ekipa da beleži slabe rezultate, te su sada na skoru 12-23, ali i pored katastrofalnog timskog učinka raduje to što Topić igra zaista sjajno.

Uz dabl-dabl, Srbin je imao i čak 58% šut iz igre, tako da je jasno da napreduje iz dana u dan i da je moguće da ćemo ga uskoro videti i u NBA ligi.

Topić creating opportunities 🤝



20 PTS | 10 AST | 58% FG 📊 pic.twitter.com/FNBtOv9ysD — OKC BLUE (@okcblue) 27. март 2026.

Autor: D.Bošković