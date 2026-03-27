NEREALNO! Nikola Jokić napravio šou, Amerikanci nisu mogli da veruju u čemu se pojavio na konferenciji (FOTO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (31) pojavio se na konferenciji za medije u popularnim "kroksicama" sa motivom Minionsa, čime je nasmejao sve prisutne novinare.

Ekipa iz Kolorada pre dva dana savladala je Dalas rezultatom 142:135, a najzaslužniji za trijumf bio je upravo srpski centar. Trostruki MVP NBA lige ostvario je 194. tripl-dabl u karijeri, pošto je postigao 23 poena, čak 21 asistenciju i 19 skokova, uz šut iz igre 8/19 i 1/5 za tri poena.

Pored istorijske partije, Jokić je pažnju privukao i van terena. Na konferenciju za medije izašao je u opuštenoj kombinaciji – šorcu i majici Denvera, ali je posebnu pažnju privukla njegova obuća. Srpski as nosio je popularne „kroksice“ sa motivom Minionsa, što je oduševilo navijače i brzo postalo viralno na društvenim mrežama.

Only Nikola Jokic could rock Minions Crocs after dropping 23-21-19 😂 pic.twitter.com/ZEH0d183Yw — BasketNews (@BasketNews_com) 26. март 2026.

Autor: Iva Besarabić