DOKLE VIŠE? Nikola Jokić opet na udaru: Razlog bizaran (VIDEO)

Nikola Jokić našao se na neočekivanom udaru navijača na društvenim mrežama.

Nikola Jokić jedan je od najboljih igrača u NBA ligi, ali se često nalazi na udaru navijača koji ne mogu da podnesu njegov uspeh.

Sada je jedan pratilac NBA lige otišao korak dalje, te je Jokića napao zbog razloga na koji upisuje asistencije! Tačnije, zbog toga što je Srbinu pripisana asistencija kada je dodao loptu saigraču, a ovaj je posle driblinga postigao poen.

Sve se desilo na meču protiv Dalasa kada je Jokić imao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija, a pomenuti navijač okačio je snimak spornog dodavanja na društvenu mrežu "X" uz sledeću poruku:

Je me réveille, je vois que Jokic a fait 19 PASSES DECISIVES pour UNE SEULE BALLE PERDUE.



Alors je les regarde... Sérieux faut que la NBA arrête de se foutre de la gueule du monde sur le comptage des passes décisives.



Pour la NBA, ces actions sont des passes décisives. pic.twitter.com/K9c4I7ybah — Benj (@DebriefSportif) 26. март 2026.

- Probudim se i vidim da je Jokić upisao 19 asistencija uz samo jednu izgubljenu loptu. Onda ih pogledam... Ozbiljno, NBA liga mora da prestane da se pravi luda kada broji asistencije. Za NBA, ove akcije se računaju kao asistencije.



Ipak, pravila oko asistencija u NBA ligi su jasna - asistencija se dodeljuje igraču koji je izveo poslednji pas koji direktno vodi do postignutog koša, ali samo ako igrač koji postiže koš odmah reaguje prema košu pošto primi loptu.

Dakle, to se u ovom slučaju desilo i nema apsolutno ničeg spornog, a Jokića su žestoko napali iako ni za šta nije kriv.

